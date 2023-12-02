هل تتوغل الخوارزميات مستقبلا فى أنظمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية؟

الخوارزمية، هل يمكن لمجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية والمتسلسلة أن تقوم بعملية التداول بالبورصة إلكترونيا باعتبار أنها عملية مماثلة لعمل الخوارزميات فى حل المشكلات، يمكن القول إن الخوارزمية سميت بهذا الاسم نسبة إلى العالم أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي وفي الأصل كان معناها يقتصر على خوارزمية لتراكيب ثلاثة فقط وهي: التسلسل والاختيار والتكرار، ومن الواضح جليا أن تلك الطريقة ستكون موجودة فى آليات عمل كل أنظمة التداول على الأوراق المالية بالبورصات وأسواق المال فى المستقبل القريب.

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خوارزميات التداول، فيتو

من أين جاءت بداية دخول الخوارزميات فى أنظمة التداول ؟

جاءت بداية دخول الخوارزميات فى أنظمة التداول والبيع والشراء عندما لجأت صناديق الاستثمار أو التحوط باستخدام برامج إليكترونية لبيع الأسهم، وذلك عن طريق اتباع نظام الخوارزميات لتوجيه عمليات التداول في البورصة وسوق المال بشكل أكثر أمانا لتجنب المخاطر الناتجه عن البيع والشراء اليدوى التقليدى.

كما أن صناديق الاستثمار أو التحوط، معتمدة على الأساس على نظام التداول الخوارزمي الآلي، كما أنه من المتوقع أن تبدأ بيع الكثير من الأسهم والسندات في السنوات المقبلة نظرا إلى أن الخوارزميات تتحكم بشكل كبير في أموال المستثمرين في البورصة وسوق المال، فما هو التداول الخوارزمى ؟ وما كيفيته ؟

خوارزميات التداول ، فيتو

ما هو التداول الخوارزمي؟ وما كيفيته؟

يستخدم التداول الخوارزمي برنامج إلكترونى يتبع مجموعة محددة من التعليمات الخوارزمية لإجراء عملية التداول والبيع والشراء، ومن الناحية النظرية يمكن للتداول الآلي أن يولد أرباحًا بمعدلات سريعة ومتكررة أكبر بكثير من قدرة التداول البشري.

كما تعتمد مجموعة من التعليمات المحددة على التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج قائم على حسابات رياضية، وبصرف النظر عن فرص الربح للمتداول فإن التداول الآلي يجعل الأسواق أكثر سيولة والتداول أكثر انتظامًا من خلال استبعاد تأثير المشاعر والعواطف الإنسانية على أنشطة التداول.

بالإضافة إلى أن التداول الخوارزمي يعمل عن طريق قيام برنامج كمبيوتر تلقائي بمراقبة سعر السهم لحظيا، ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة بالأسعار المحددة.

خوارزميات التداول ، فيتو

استغناء المستثمر عن التعامل المباشر بنفسه على التداول

ومن جانبه قال الدكتور صلاح شحاتة خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: بهذه الطريقة لم يعد المتداول بحاجة إلى مراقبة الأسعار جميعها بالبورصة المصرية وسوق المال، ويمكن القول إن الرسوم البيانية المباشرة أو تقديم الأوامر يدويًا،حيث يقوم نظام التداول الخوارزمي بذلك تلقائيًا عن طريق تحديد فرصة التداول بشكل صحيح، ويحدث ذلك وفقًا لبيانات تاريخية مُعدة ومحفوظة مسبقًا.

الاعتماد على الخوارزميات وتنفيذ أفضل لعمليات التداول

وأضاف خبير أسواق المال قائلا: يتيح الاعتماد على الخوارزميات أفضل تنفيذ لعمليات التداول، فغالبًا ما يتم تنفيذ الصفقات بأفضل الأسعار الممكنة، كما يتميز التداول الآلي بسرعة الاستجابة إلى تحركات السوق المتسارعة، فتوضع أوامر التداول بشكل فوري ودقيق عند المستويات المطلوبة في الوقت المناسب، فضلًا عن تقليل الخطأ البشري وتجنيب المشاعر الإنسانية والتقدير الفردي.

الجدير بالذكر أنه على الرغم من الاعتماد على بيانات تاريخية ضخمة تجعل من التداول الخوارزمي شيئًا مضمونًا، إذ يعتمد على البيانات المُعدة والمحفوظة على مدار السنين للتنبؤ بحركة السوق المستقبلية، فإنه يفتقر للحكم البشري المطلوب عند حدوث اضطرابات غير متوقعة في السوق، ما قد يؤدي إلى خسائر للمتداولين الخوارزميين، بالإضافة لاعتماد هذا النظام من التداول على التكنولوجيا، بما في ذلك برامج الكمبيوتر وشبكة الإنترنت عالية السرعة، لذلك فإذا كانت هناك مشكلات فنية أو أعطال فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية التداول ويؤدي إلى خسائر.