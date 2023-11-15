تأثير حرب غزة على أسواق المال بالشرق الأوسط، وحقيقة محو مؤشر التداول السعودي

انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الثالث

مؤشر تداول السعودى ، سجل سوق المال السعودى ارتفاعا ملحوظا للأسبوع الثاني على التوالي فى نوفمبر الجارى، بالإضافة إلى ضخ تدفقات مالية جديدة بالسوق بعد أن سجل أكتوبر الماضى معدل شهري متوسط لتدفقات مالية خارجة صافية لاستثمارات الأجانب هذا العام، كما اشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 12.7 مليار ريال (3.4 مليار دولار) من الأسهم السعودية حتى الآن في نوفمبر، بعد أن باعوا 26 مليار ريال في الشهر السابق مما أدى إلى تحقيق صافي تدفقات خارجة .

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سوق المال السعودى ، فيتو

تأثير طوفان الاقصى على أسواق الشرق الأوسط

وأثر طوفان الاقصى والعدوان الاسرائيلي على غزة، على أسواق الشرق الأوسط , مما تسبب في محو مؤشر تداول الذي يقيس أداء جميع الأسهم السعودية، لجميع مكاسبه هذا العام، وتأثرت الرغبة في المخاطرة بالمخاوف من امتداد الوضع في المنطقة إلى صراع أوسع نطاقًا، وما تزال أسعار النفط غير المستقرة وعلامات تباطؤ الاقتصاد المحلي تحجب الصورة بالنسبة للمستثمرين، لكن المؤشر تعافى منذ ذلك الحين وارتفع بنسبة 3.6 % هذا العام حتى الآن، متفوقًا على مؤشر "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة.

والتقييمات في المملكة العربية السعودية غير مبالغ بها على نحو كبير إذا انخفضت احتمالات السوق للمخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ، فقد نشهد المزيد من التدفقات إلى الأسواق الإقليمية .

جدير بالذكر ان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية انكمش في الربع الثالث بسبب انخفاض القطاع النفطي بعد تخفيضات الإنتاج، سجل الاقتصاد غير النفطي نموًا، مدعومًا بالجهود المبذولة لتعزيز الصناعات الجديدة مثل السياحة والتصنيع.