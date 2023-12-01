خبير أسواق مال: تعاملات المصريين مثلت 86% من قيمة التداول بالبورصة خلال أسبوع

البورصة المصرية، سجلت البورصة المصرية تباينا لمؤشراتها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، وفقد رأسمالها السوقي نحو 34 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية حوالى 1,676.7 تريليون جنيه، مقابل 1,710.8 تريليون جنيه، متأثرة بموجة جني أرباح، مما يمثل انخفاضا بنحو 1.99% خلال الفترة المذكورة.

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محمد حسين، فيتو

حركة تعاملات مؤشرات البورصة المصرية بتداولات الأسبوع الماضي

وفى ذات السياق، قال محمد حسين خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”:على صعيد حركة التعاملات بمؤشرات البورصة المصرية، هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 24735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 29657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10531 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 7645 نقطة.

واضاف حسين قائلا: جاءت خسائر حركة التعاملات بالبورصة المصرية هذا الأسبوع نتيجة القوة البيعية الشديدة التى تمت على معظم الأسهم بالبورصة المصرية خلال حركة التداولات للأسبوع الأخير من نوفمبر.

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التداول على الأسهم داخل المقصورة

وأضاف حسين قائلا: بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع المنتهي نحو 276.5 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 8,320 مليون ورقة منفذة على 692 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 204.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 17,896 مليون ورقة منفذة على 621 ألف عملية خلال الأسبوع المنتهي، مشيرا الى استحواذ الأسهم على 8.57% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو91.43 % خلال الأسبوع، كما سجلت تعاملات المصريين نسبة 84.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.1% والعرب على 7.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 298.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 141.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

مؤشرات، فيتو

نسبة تعاملات المصريين فى البورصة المصرية هذا الأسبوع

وأشار حسين إلى أن نسبة تعاملات المصريين مثلت 86.0% من قيمة التداول للأسهم المقيدة خلال حركة تعاملات البورصة المصرية للأسبوع المنتهى، منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.4% وسجل العرب 7.6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,168.9 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3,602.5 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام .