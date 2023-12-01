السبت 02 ديسمبر 2023
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اقتصاد

هبوط جديد لمؤشر الدولار الأمريكي، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الامريكى، هبط مؤشر الدولار الأمريكي عالميا بحركة التداولات هبوطا حادا، مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية الأخيرة وما يعنيه ذلك بالنسبة لسياسة سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.3 ٪ ليصل إلى 103.16 .

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المؤشر يحقق أسوأ أداء شهري له خلال عام

يمكن القول إن جزءًا من انتعاش  مؤشر الدولار الذي لوحظ خلال جلسات التداول هذا الأسبوع، قد يكون مرتبطا ببعض عمليات جني الأرباح التى كثرت خلال حركة التداولات، حيث انخفض المؤشر نحو 2.5% حتى الآن في نوفمبر وهو في طريقه لتحقيق أسوأ أداء شهري له خلال عام، مع توقع السوق تمامًا أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي ثابتًا على أسعار الفائدة في ديسمبر قبل البدء في خفض أسعار الفائدة، في وقت ما من العام المقبل.

 

 

مؤشر الدولار، فيتو 

حركة مؤشر الدولار الأمريكي عالميا، تحديث لحظي لحركة العملة الخضراء

مؤشر الدولار الأمريكي، رصدت “ فيتو” حركة المؤشر العالمي للدولار الأمريكي ، خلال الساعات الماضية، إذ هبط المؤشر بشكل قوى نتيجة صعود مؤشر الذهب ووصل نحو المستوى 103.16 وارتد لأسفل مباشرة خلال حركة التعاملات.

 

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مؤشر الدولار، فيتو 

هبط مؤشر الدولار الأمريكي عند المستوى 103.16 نقطة، إذ أحيت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين احتمالات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة، وانخفض الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية.

 

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كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي ؟

 يمكنك أن تقوم بـ التداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل  لمدة 21  ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا.

 

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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