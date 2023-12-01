محلل فنى : إم بي سي تطرح 33.25 مليون سهم في سوق المال السعودي، وهذه فترة الاكتتاب

مجموعة ام بى سى، أعلنت “مجموعة ام بى سى” البدء فى تسجيل طلبات الاكتتاب العامة للأفراد والمؤسسات على مجموعة "إم بي سي"، بإجمالى 33.25 مليون سهم من أسهمها في سوق المال السعودى.

وفى ذات السياق، قال محمد عبد الحليم خبير أسواق المال والمحلل الفني لـ “ فيتو ”: ذلك الطرح متوقعا منذ فترة، وفترة الاكتتاب تستمر حتى 18 ديسمبر الجارى حيث ينتهي الاكتتاب الاولى بتاريخ 6 ديسمبر الحالى، أما فترة الطرح للمستثمرين الأفراد فتبدأ يوم 14 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام، حيث تنتهي في 18 ديسمبر 2023 وسيكون التسعير العادل لسعر الأسهم يوم 12 ديسمبر 2023.

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محمد عبدالحليم، فيتو

إدراج أسهم إم بى سى في السوق السعودية

جدير بالذكر أن مجموعة MBC أعلنت عن نيتها إدراج أسهمها في السوق السعودية، وسيشمل الطرح 33 مليونا و250 ألف سهم جديد، وسيتم بيع 10 % من الأسهم للمستثمرين الأفراد، و90% للمستثمرين المؤسسات وعند اكتمال عملية الطرح سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعين 90% من أسهم الشركة، وتضم قاعدة المساهمين الحاليين شركة الاستدامة القابضة بنسبة ملكية تبلغ 60% من رأسمال الشركة، ووليد بن إبراهيم آل إبراهيم بنسبة ملكية تبلغ 40%.

مؤشرات، فيتو

كيف تتم عملية الاكتتاب؟

ويتم تقديم الطلبات خلال عملية الاكتتاب عن طريق منصات وتطبيقات التداول أو لدى أي فرع من فروع الجهات المستلمة أو أي قنوات تتيحها هذه الجهات لعملائها.

ما قيمة الحق عند بداية تداوله؟

وسعر الافتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغلاق سهم الشركة في اليوم السابق لإدراج الحق وسعر الطرح (قيمة الحق الإرشادية)، وعلى سبيل المثال فإذا كان سعر إغلاق السهم في اليوم السابق 35 ريالًا، وسعر الطرح عشرة ريالات فإن سعر الافتتاح لحقوق الأولوية سيكون 10-35 = 25 ريالًا.