السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

السيسي يلتقي رئيسي أرمينيا وليتوانيا.. يبحث دفع مسيرة التعاون المشترك.. يناقش الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الدول الأفريقية والأوروبية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

التقى  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس الأرميني "فاهاجن خاتشاتوريان"، وذلك على هامش انعقاد "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.



وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أكدا ما تتسم به العلاقات المصرية الأرمينية من خصوصية تاريخية على المستويين الرسمي والشعبي، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز الجهود القائمة لدفع مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً على الصعيد السياحي والثقافي والتجاري والاقتصادي والأمني، إلى جانب التباحث بشأن أبرز تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب القوقاز.

Advertisements

السيسي يلتقي الرئيس الليتواني "جيتاناس ناوسيدا"

والتقى  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس الليتواني "جيتاناس ناوسيدا"، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إلى جانب استمرار التنسيق فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك. كما تم استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائى، حيث أعرب الرئيس عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات الليتوانية في مصر، والتطلع لتكثيف التعاون في مختلف المجالات.

 تطورات الأوضاع في قطاع غزة

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الدول الأفريقية والأوروبية، وفى مقدمتها الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تفرض التنسيق والعمل بين الجانبين للتوصل إلى حلول فعالة لتلك التحديات من خلال رؤية مشتركة، كما تم التباحث وتبادل الرؤى بشأن كل من تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وكذا مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي  في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في مدينة دبي. 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية دبي تطورات الأوضاع في قطاع غزة

الأكثر قراءة

تحرك برلماني يحذر من تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، ومطالب بنشر لوحات شمسية على العقارات

التعليم: توفير وجبات غذائية ساخنة يوميًا للطلاب للقضاء على سوء التغذية

بسبب وزنها، ليزو تقلب عربة جولف كاردي بي (فيديو)

إقبال كثيف على مقر انتخابات الرئاسة المصرية في السعودية لليوم الثاني (صور)

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

شرط "سبايدرمان" الغريب

بيراميدز وصن داونز في الصدارة، ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 3-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

Advertisements

منوعات

المزيد

شرط "سبايدرمان" الغريب

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 3-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 3-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

تراجع إنتاج شيكولاتة رأس السنة، لهذين السببين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

علاوات يستحقها الموظفون في الحكومة خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البستان في المنام وعلاقته بالخير الوفير والانتقال إلى منزل جديد

لم يرد به نص، دعاء صباح خاص بالزوج والزوجة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية