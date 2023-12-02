موعد مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الدوري الانجليزي، يستعد أرسنال لمواجهة نظيره وولفرهامبتون اليوم السبت في إفتتاح الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويسعى آرسنال للاحتفاظ بالصدارة، التي انقض عليها في المرحلة الماضية، عندما يستضيف وولفرهامبتون في افتتاح مباريات المرحلة اليوم السبت، على ملعب الإمارات.

موعد مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

وتنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت في الجولة الـ 14 من الدوري الانجليزي.

Advertisements

القناة الناقلة لمباراة أرسنال وولفرهامبتون

ومن المقرر أن تنقل مباراة أرسنال وولفرهامبتون عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الانجليزي.

وارتقى آرسنال للمركز الأول برصيد 30 نقطة، عقب فوزه على برينتفورد، مستفيدا من تعادل مانشستر سيتي 1-1 مع ضيفه ليفربول في المرحلة الماضية.

ويخوض الجانرز المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب صعوده رسميا للأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، إثر انتصاره الكاسح 6-0 على لانس.

و تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تشهد صراع بين عمالقة الدوري الانجليزي للظفر بقمة جدول ترتيب الدوري .

ويتصدر أرسنال الذي يضم بين صفوفه المحترف محمد النني، ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي ونقطتين عن ليفربول قبل الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 14

1- آرسنال 30 نقطة

2- مانشستر سيتي 29 نقطة

3- ليفربول 28 نقطة

4- أستون فيلا 28 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

6- مانشستر يونايتد 24 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 23 نقطة

8- برايتون 22 نقطة

9- وست هام يونايتد 20 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- فولهام 15 نقطة

15- نوتينغهام فورست 13 نقطة

16- بورنموث 12 نقطة

17- لوتون تاون 9 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الانجليزي

السبت 2 ديسمبر

آرسنال ضد وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء

برينتفورد ضد لوتون تاون – الساعة 5 مساء

بيرنلي ضد شيفيلد يونايتد – الساعة 5 مساء

نوتينجهام فورست ضد إيفرتون – الساعة 7:30 مساء

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد – الساعة 10 مساء

الأحد 3 ديسمبر

تشيلسي ضد برايتون – الساعة 4 مساء

ليفربول ضد فولهام – الساعة 4 مساء

وست هام ضد كريستال بالاس – الساعة 4 مساء

بورنموث ضد أستون فيلا – الساعة 4 مساء

مانشستر سيتي ضد توتنهام – الساعة 6:30 مساء



