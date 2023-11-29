دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتأهل لدور الـ16 بنصف دستة أهداف في شباك لانس

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزا كبيرا على لانس الفرنسي بنتيجة (6-0)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023/2024.

أهداف مباراة أرسنال ولانس الفرنسي

تقدم أرسنال في الدقيقة 13 عن طريق الألماني هافيرتز.

وعاد جيسوس لمضاعفة النتيجة في الدقيقة 21، وأحرز ساكا الهدف الثالث في الدقيقة 23.

وخطف مارتينيلي الهدف الرابع في الدقيقة 27، وأحرز أوديجارد الهدف الخامس في الدقيقة 47.

وسجل جورجينيو الهدف السادس لأرسنال في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

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أرسنال يحسم تأهله لدور الـ16

بهذا الفوز يحسم أرسنال بطاقة تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن وصل رصيده إلى 12 نقطة.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تومياسو، ساليبا، جابرييل، زينتشينكو

خط الوسط: أوديجارد، رايس، هافيرتز

خط الهجوم: ساكا، جيسوس، مارتنيلي

10 أندية تحجز مقعدها في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ووصل عدد الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إلي 10 أندية كالتالي:-

بايرن ميونيخ الألماني (المجموعة الأولى)

ريال مدريد الإسباني (المجموعة الثالثة)

إنتر ميلان الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني (المجموعة الرابعة)

أتلتيكو مدريد ولاتسيو (المجموعة الخامسة)

بوروسيا دورتموند (المجموعة السادسة)

مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيج الألماني (المجموعة السابعة)

برشلونة (المجموعة الثامنة)

نظام قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2023-2024

يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية على أصحاب الوصافة.

ولا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور، وبتجنب أصحاب المجموعة الواحدة والبلد ذاتها، تسقط القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع فرق الوصافة.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.