مواعيد مباريات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الإنجليزي

الدوري الانجليزي، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تشهد صراع بين عمالقة الدوري الانجليزي لاحتلال القمة.

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الانجليزي

السبت 2 ديسمبر

آرسنال ضد وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء

برينتفورد ضد لوتون تاون – الساعة 5 مساء

بيرنلي ضد شيفيلد يونايتد – الساعة 5 مساء

نوتينجهام فورست ضد إيفرتون – الساعة 7:30 مساء

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد – الساعة 10 مساء

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الأحد 3 ديسمبر

تشيلسي ضد برايتون – الساعة 4 مساء

ليفربول ضد فولهام – الساعة 4 مساء

وست هام ضد كريستال بالاس – الساعة 4 مساء

بورنموث ضد أستون فيلا – الساعة 4 مساء

مانشستر سيتي ضد توتنهام – الساعة 6:30 مساء

صراع الصدارة في الدوري الانجليزي

ويسعى آرسنال للاحتفاظ بالصدارة، التي انقض عليها في المرحلة الماضية، عندما يستضيف وولفرهامبتون في افتتاح مباريات المرحلة اليوم السبت، على ملعب الإمارات.

وارتقى آرسنال للمركز الأول برصيد 30 نقطة، عقب فوزه على برينتفورد، مستفيدا من تعادل مانشستر سيتي 1-1 مع ضيفه ليفربول في المرحلة الماضية.

ويخوض الجانرز المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب صعوده رسميا للأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، إثر انتصاره الكاسح 6-0 على لانس.

السيتي ضد توتنهام



ويتطلع مانشستر سيتي حامل اللقب، للعودة إلى نغمة الانتصارات، بعدما غابت عنه في آخر مرحلتين، عندما يخوض مواجهة صعبة أمام ضيفه توتنهام، في قمة مباريات المرحلة، غدا الأحد.



وفرط المان سيتي في تقدمه خلال مباراتيه ضد مضيفه تشيلسي وضيفه ليفربول في المرحلتين الماضيتين، ليتعادل معهما 4-4 و1-1 على الترتيب.

ويطمح السيتي لاستعادة الصدارة حال فوزه على توتنهام، وتعثر آرسنال أمام وولفرهامبتون، وهو أمر وارد، في ظل معاناة فريق المدرب بوستيكوجلو.

وبعد بدايته الرائعة في البطولة هذا الموسم، التي شهدت تحقيقه 8 انتصارات وتعادلين في أول 10 مباريات، تراجعت نتائج توتنهام بشكل مفاجئ، بعدما خسر مبارياته الثلاث الأخيرة أمام تشيلسي وولفرهامبتون وأستون فيلا.

ليفربول مع فولهام



ويهدف ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة، لاستمرار انتصاراته في معقله بجميع البطولات هذا الموسم، حينما يستضيف فولهام صاحب المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، غدا الأحد.

وفي آخر 4 مواجهات جرت بين ليفربول وفولهام، حقق كل فريق، انتصارا وحيدا على الآخر، فيما خيم التعادل على مواجهتين.

ويبحث النجم الدولي المصري محمد صلاح، عن تسجيل هدفه الخامس في شباك فولهام، الذي يلعب ضده للمرة السابعة.

ويبحث مانشستر يونايتد، مواصلة صحوته في الدوري الإنجليزي، وحصد فوزه السادس في لقاءاته السبعة الأخيرة بالبطولة، عندما يحل ضيفا على نيوكاسل.

وساهمت سلسلة انتصارات يونايتد الأخيرة، في تقدمه للمركز السادس برصيد 24 نقطة، عقب تحقيقه 8 انتصارات وتلقيه 5 هزائم خلال مبارياته 13 التي لعبها في البطولة هذا الموسم حتى الآن.

ويخوض نيوكاسل، صاحب المركز السابع برصيد 23 نقطة، المباراة، وذهن لاعبيه وأنصاره لا زال منشغلا بتعادله المثير 1-1 مع باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري الأبطال.

كما تشهد جولة البريميرليج، العديد من المباريات المهمة، حيث يلتقي بيرنلي مع شيفيلد يونايتد، وبرينتفورد ضد لوتون تاون، ونوتنجهام فورست أمام إيفرتون.

وتصدر أرسنال الذي يضم بين صفوفه المحترف محمد النني، ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي ونقطتين عن ليفربول بعد نهاية الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال 30 نقطة

2- مانشستر سيتي 29 نقطة

3- ليفربول 28 نقطة

4- أستون فيلا 28 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

6- مانشستر يونايتد 24 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 23 نقطة

8- برايتون 22 نقطة

9- وست هام يونايتد 20 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- فولهام 15 نقطة

15- نوتينغهام فورست 13 نقطة

16- بورنموث 12 نقطة

17- لوتون تاون 9 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط



نتائج الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي 1-1 ليفربول

شيفليد يونايتد 1-3 بورنموث

نوتنجهام فورست 2-3 برايتون

بيرنلي 1-2 وست هام

لوتون تاون 2-1 كريستال بالاس

نيوكاسل 4-1 تشيلسي

برينتفورد 0-1 أرسنال

تونتنهام 1-2 أستون فيلا

إيفرتون 0-3 مانشستر يونايتد

فولهام 3-2 وولفرهامبتون