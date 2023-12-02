أغنية رامي جمال الجديدة تقترب من تحقيق 500 ألف مشاهدة

حقق الفنان رامي جمال نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة “جيت متأخر” والتي طرحها منذ 3 أيام على موقع الفيديوهات يوتيوب ليجدد نشاطه الفني.

أغنية رامي جمال الجديدة

واقتربت أغنية رامي جمال الجديدة “جيت متأخر” من تحقيق 500 ألف مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية: "لا جيت متأخر أيوة خلاص ما بقاش نافع.. روح بقا ليه راجع.. عايز ايه.. بتقولي وحشتك والمفروض أنا أكون عارف.. لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها، ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين، ده انا بصفى في ثانيتين.. ما كنت قصادك وأنت مشيت وقسيت جامد.. أيوة نصيب وارد.. يمكن خير.. بالعافية طلعت بقلبي سليم فأنا مش عايز.. أي كلام خالص قولت كتير.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها.. ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده أنا بصفى في ثانيتين".

Advertisements

وكانت هنأت ناريمان زوجها رامي جمال علي أغنيته الجديدة “جيت متأخر”، وعلقت من خلال موقع “إنستجرام”:" بحبها أوي مبروك حبييي"، ليرد عليها زوجها قائلا:" قلب حبيبك".