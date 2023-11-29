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ثقافة وفنون

رامي جمال يتصدر اليوتيوب بـ "جيت متأخر" (فيديو)

رامي جمال
رامي جمال

 نجح المطرب رامي جمال، في تصدر تريند “اليوتيوب”، بأغنية “جيت متأخر”، الذى طرحها عبر قناته الرسمية، والتى وصلت نسبة مشاهدتها لـ 150 ألفا في 20 ساعة.

 

كلمات أغنية جيت متأخر

 وتقول كلمات الأغنية: "لا جيت متأخر أيوة خلاص مابقاش نافع.. روح بقا ليه راجع.. عايز ايه.. بتقولي وحشتك والمفروض أنا أكون عارف.. لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها، ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين، ده انا بصفى في ثانيتين.. ما كنت قصادك وأنت مشيت وقسيت جامد.. أيوة نصيب وارد.. يمكن خير.. بالعافية طلعت بقلبي سليم فأنا مش عايز.. أي كلام خالص قولت كتير.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها.. ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده أنا بصفى في ثانيتين".

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زوجة رامي جمال تهنئه على أغنيته الجديدة 

وكانت هنأت  ناريمان زوجها رامي جمال علي أغنيته الجديدة “جيت متأخر”، وعلقت من خلال موقع “إنستجرام”:" بحبها أوي مبروك حبييي"، ليرد عليها زوجها قائلا:" قلب حبيبك".

 

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