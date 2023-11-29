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ثقافة وفنون

زوجة رامي جمال تغازله بعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو )

رامي جمال، فيتو
رامي جمال، فيتو

طرح المطرب رامي جمال أمس الثلاثاء، أغنيته الجديدة “جيت متأخر” وذلك علي منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات يوتيوب، ليجدد نشاطه الفني بعد اغنيته الأخيرة “هيبدأ يتكلم” 

زوجة رامي جمال تهنئه علي أغنيته الجديدة 

وهنأت  ناريمان زوجها رامي جمال علي أغنيته الجديدة “جيت متأخر”، وعلقت من خلال موقع “إنستجرام”:" بحبها أوي مبروك حبييي"، ليرد عليها زوجها قائلا:" قلب حبيبك".

كلمات أغنية جيت متأخر

 وتقول كلمات الأغنية: "لا جيت متأخر أيوة خلاص مابقاش نافع.. روح بقا ليه راجع.. عايز ايه.. بتقولي وحشتك والمفروض أنا أكون عارف.. لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها 
ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين
ده انا بصفى في ثانيتين.. ما كنت قصادك وأنت مشيت وقسيت جامد.. أيوة نصيب وارد.. يمكن خير.. بالعافية طلعت بقلبي سليم فأنا مش عايز.. أي كلام خالص قولت كتير.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها.. ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده أنا بصفى في ثانيتين". 

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رامي جمال أغنية رامي جمال الجديدة المطرب رامي جمال ناريمان

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