علاج الأملاح في الجسم، نصائح لتقليل الملح وتجنب خطر ارتفاع ضغط الدم

علاج الأملاح في الجسم، يتصدر البحث عن طرق علاج الأملاح في الجسم اهتمام الكثير من الأشخاص ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم ولديهم نسبة مرتفعة من الأملاح في الجسم ويحتاجون إلى علاج الأملاح في الجسم.

علاج الأملاح في الجسم

الملح أو الصوديوم ضروري لمساعدة الجسم على العمل بشكل صحيح، ومع ذلك، فإن تناول الكثير من الملح مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى مخاوف صحية خطيرة مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم بحسب موقع EatingWell

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إذا كنت تعاني من إحدى هذه الحالات أو كنت معرضًا لخطر الإصابة بها، فيجب الحد من تناول الصوديوم، ولكن في تلك الأوقات التي تفرط فيها في تناول الأطعمة المالحة، يوجد بعض النصائح للتخلص من الصوديوم الزائد في جسم الانسان.

أهمية الصوديوم لجسم الإنسان

يستخدم الصوديوم أو الملح عادة لإضافة نكهة إلى الأطعمة، ولكن له العديد من الاستخدامات الأخرى التي يمكن أن تساهم في الصحة العامة وهناك حاجة للصوديوم لكي تعمل الأعصاب بشكل صحيح، ولكي تنقبض العضلات وتسترخي بشكل صحيح، كما أنه عنصر غذائي أساسي لتنظيم توازن السوائل في الجسم.

كمية الصوديوم المسموح بتناولها

يتواجد الصوديوم بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، مثل الحليب والكرفس والبنجر.

معظم الملح الذي تتناوله يأتي من الأطعمة السريعة وأكلات المطاعم. يضاف الملح إلى الأطعمة من أجل النكهة، وفي بعض الحالات، لأسباب حافظة.

وفقًا للمبادئ التوجيهية الغذائية، يجب أن يستهلك الإنسان أقل من 2300 ملليجرام من الصوديوم يوميًا كجزء من نظام غذائي صحي، لكن غالبية البالغين يتناولون أكثر من 3400 ملليجرام من الصوديوم يوميًا.

استهلاك الكثير من الصوديوم يمكن أن يسبب بعض المخاوف الصحية الخطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأكثر من ذلك.

كيف تشعر بالتحسن بعد تناول الكثير من الأطعمة المالحة

في حين أن تناول الكثير من الصوديوم يعرض الصحة للخطر على المدى الطويل، فقد تشعر بالانتفاخ قليلًا بعد تناول الأطعمة المالحة، ولكن إذا كنت تعاني أو تعتقد أنك مصاب بفرط صوديوم الدم، وهي حالة تكون فيها مستويات الإلكتروليت لديك غير متوازنة بسبب الجفاف أو تناول أدوية معينة أو اتباع نظام غذائي عالي الصوديوم، فإن ذلك يؤدي إلى ترك الصوديوم في جسمك، مستويات مرتفعة بشكل غير طبيعي في الدم

وتضمنت طرق علاج الأملاح في الجسم:

1- شرب المزيد من الماء

الترطيب مهم للغاية، يمكن أن يساعد استهلاك كمية كافية من الماء الجسم على إزالة الصوديوم الزائد من الجسم، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تختلف توصيات تناول السوائل يوميا حسب العمر والجنس والحمل وحالة الرضاعة الطبيعية ولا توجد توصية محددة بشأن كمية الماء العادي التي يجب على البالغين والشباب شربها يوميًا.

شرب الماء

زيادة كمية البوتاسيوم

يلعب البوتاسيوم دورًا حيويًا في الحفاظ على توازن السوائل، ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم، مثل البطاطس والأفوكادو، في التحكم في ضغط الدم عن طريق تقليل آثار الصوديوم والمساعدة في إزالته من الجسم.

ومع التقدم في العمر، يواجه جسم الانسان صعوبة في إزالة البوتاسيوم من الدم، ويجب الحصول على البوتاسيوم من المصادر الغذائية بدلًا من المكملات الغذائية.

3-ممارسة الرياضة

تعد زيادة النشاط البدني طريقة رائعة لمساعدة الجسم على التخلص من أي صوديوم زائد كما ان ممارسة الرياضة تجعل الجسم يتخلص من مزيج من الماء والملح من المهم الحفاظ على ترطيب جيد عند ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، بما في ذلك شرب الماء أثناء التمرين عند الحاجة

ومع ذلك، يمكنك شرب الكثير من الماء أثناء ممارسة الرياضة ولكن يجب الحذر من نقص صوديوم الدم أمر نادر الحدوث، ونقص صوديوم الدم يعني أن نسبة الصوديوم في الدم منخفضة للغاية، ويمكن أن يحدث هذا إذا كنت تشرب الكثير من الماء

و إذا كنت تمارس الرياضة لفترة طويلة، تأكد من تناول بعض الملح وشرب الماء لإرواء العطش دون مبالغ

4- تقليل كمية الملح في الطعام

عند تحضير أو تناول الأطعمة، يجب تجنب إضافة المزيد من الملح والحد من استهلاك للأطعمة المصنعة والمعبأة واختيار اطعمة منخفضة الصوديوم

يمنح المزيد من الطهي في المنزل أيضًا مزيدًا من التحكم في كمية الملح التي يجب إضافتها إلى طعام كما يمكن استخدام الأعشاب والتوابل لإضافة نكهة إضافية دون زيادة الصوديوم.