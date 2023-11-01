14 نوعا من أمراض القلب تنتقل بالوراثة، لو عندك في العائلة احذر منها

أمراض القلب من الأمراض الوراثية المرتبطة بالتاريخ العائلي، وإذا كان يعاني أحد أفراد الأسرة من ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، أو التعرض لنوبة قلبية فيجب القلق والكشف لدى طبيب القلب لباقي أفراد الأسرة.

التاريخ العائلي لأمراض القلب

وتقول طبيبة القلب كريستين جيليس، إن التاريخ العائلي لأمراض القلب يؤثر بالتأكيد في حياة الإنسان ويجب أخذه في الاعتبار عند تحديد خطر الإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك، فإن تاريخ العائلة ليس هو العامل الوحيد للكشف عن أمراض القلب بحسب cleveland clinic.

Advertisements

ويوجد العديد من العوامل الأخرى التى لها دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة القلب.

أمراض القلب

تشرح الدكتور جيليس كيفية تحقيق أقصى استفادة من تاريخ العائلة، إلى جانب اتباع طرق الحماية من أمراض القلب

ماذا يعني تاريخ العائلة؟

تاريخ العائلة هو سجل للأمراض والحالات في العائلة البيولوجية ويؤثر على صحة الإنسان مثل نمط الحياة والأنماط السلوكية المتعلقة بالتمارين الرياضية والتغذية أو البيئة التي يعيش فيها الإنسان

أنواع أمراض القلب التي لها مخاطر وراثية

مرض القلب التاجي.

مرض صمام القلب.

اعتلال عضلة القلب

العيوب الخلقية في القلب

أزمة قلبية.

سكتة قلبية.

عدم انتظام ضربات القلب.

ألم صدر.

ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

ضغط دم مرتفع.

جراحات القلب.

أجهزة تنظيم ضربات القلب.

السكر

سكتة دماغية.

أمراض القلب

هذه الأمراض، على الرغم من أنها كثيرة، لا تزال لا تشمل كل ما يلعب دورًا في خطر الإصابة بأمراض القلب الموروثة، ولكنها بالتأكيد تساعد في معرفة التاريخ العائلي ويجب ابلاغ الطبيب بها.

مرض القلب التاجي

في أغلب الأحيان، عندما يتحدث الناس عن أمراض القلب، فإنهم عادة ما يشيرون إلى مرض الشريان التاجي - وهو النوع الأكثر شيوعًا من أمراض القلب

يبدأ مرض الشريان التاجي عندما تتراكم الترسبات على جدران الشرايين التي تغذي القلب بالدم، عندما تصبح الشرايين أضيق، يصبح من الصعب على الدم أن يتسلل عبرها، ويمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

تقول الدكتور جيليس: “أنت في خطر متزايد إذا كان لديك أحد الوالدين أو الأخوة الذين لديهم تاريخ من أمراض القلب قبل سن 55 عامًا للذكور أو 65 عامًا للإناث، وإذا كان هذا ينطبق عليك، فهي توصي بزيارة طبيب القلب عاجلًا وليس آجلًا.”

نصائح للحماية من أمراض القلب

يمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة هذه في حماية قلبك من خلال اتباع هذه النصائح:

1-تجنب التدخين لإن التدخين هو أحد أسوأ الأشياء التي يمكن أن تفعلها لقلبك، وعدم استخدام السجائر الإلكترونية

2- الحد من الكحول.

3-اتباع نظام غذائي يركز على الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات وزيت الزيتون وبعض الأسماك والدواجن، ولكن لا تتناول اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان واللحوم المصنعة والحلويات السكرية.

4-القلب عبارة عن عضلة تقع في مركز الدورة الدموية، لذا فهو يحتاج إلى ممارسة الرياضة وتعزيز نشاطك البدني لذا يجب ممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من الأنشطة الهوائية المعتدلة، خمسة أيام في الأسبوع.

5-ضبط كل من ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم لأن ارتفاعهما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.