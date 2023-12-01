متى يصبح السعار مميتًا، وما الخطوات الصحيحة لعلاجه؟

السعار أو داء الكلب هو مرض يصاب به الشخص نتيجة الإصابة بفيروس RABV، ويسبب أعراضا مثل النوبات والهلوسة والشلل، والطريقة الأكثر شيوعًا للإصابة بداء الكلب هي عضات الخفافيش أو عضات الكلاب، ويمكن الوقاية من السعار إذا تم اخذ التطعيمات بسرعة بعد التعرض للعض، بمجرد ظهور الأعراض قبل أن يصبح داء الكلب قاتلًا.

السعار، فيتو

كيف يؤثر السعار على الجسم؟

ينتقل السعار من الجرح المصاب إلى الدماغ بمرور الوقت، وتوجد عدة مراحل يمر بها معظم الناس: الحضانة، المرحلة البادرية، المرحلة العصبية الحادة والغيبوبة.

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أعراض السعار عند البشر

عادة لا تظهر أعراض السعار لعدة أسابيع بعد دخوله الجسم، وعندما يصل داء الكلب إلى الجهاز العصبي المركزي (المرحلة البادرية)، يعاني المريض من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وفي المراحل النهائية، تظهر أعراض عصبية (دماغية).

الأعراض البادرية لداء الكلب

حمى.

التعب.

جرح العض: حرقان، حكة، وخز، ألم أو تنميل.

سعال.

إلتهاب الحلق.

ألم عضلي.

استفراغ وغثيان.

إسهال.

الأعراض العصبية الحادة لداء الكلب

الأعراض العصبية لداء الكلب إما غاضبة أو مشلولة، وقد تأتي أعراض داء الكلب الغاضب وتختفي مع فترات من الهدوء بينهما (نوبات غاضبة).

أعراض السعار

الإثارة والعدوان.

الأرق.

النوبات.

الهلوسة.

ارتعاش العضلات (التحزم).

حمى.

عدم انتظام دقات القلب.

التنفس السريع.

الإفراط في اللعاب.

حدقتان بأحجام مختلفة (تفاوت الحدقتين).

شلل الوجه.

الخوف من الماء/الشرب (رهاب الماء).

الخوف من نفخ الهواء في الوجه/مسودات الهواء (رهاب الهواء).

هذيان.

أعراض داء الكلب الشللي

حمى.

صداع.

تصلب الرقبة.

الضعف، خاصة أن يبدأ من الجزء الذي تم عضه ويتطور إلى أجزاء أخرى من الجسم.

الوخز أو غيرها من الأحاسيس الغريبة.

شلل.

غيبوبة.

اسباب الإصابة بالسعار عند البشر

يسبب فيروس RABV السعار كلًا من البشر والحيوانات، ويتحرك في الجسم من خلال الأعصاب، مما يسبب تلف الأعصاب، فهو يختبئ من الجهاز المناعي حتى يصل إلى الدماغ، حيث يسبب تلفًا في الدماغ ويؤدي في النهاية إلى الوفاة وفقًا لموقع “Cleveland clinic” الطبي.

السعار، فيتو

علاج السعار

لا يمكن علاج السعار بعد ظهور الاعراض، ولكن إذا تعرضت للعض أو الخدش من قبل حيوان بري فهناك خطوات يمكنك اتخاذها للوقاية من داء الكلب.

تمنع الأدوية انتقال العدوى إلى الدماغ إذا تعرضت لداء الكلب (العلاج الوقائي بعد التعرض/PEP)، وغالبًا ما يتم الجمع بين هذه الأدوية:

لقاح السعار، سيعطيك الطبيب أربع جرعات على مدار 14 يومًا، إذا تم تطعيمك بالفعل قبل التعرض فستحتاج إلى جرعتين فقط، ويعلم اللقاح جسمك كيفية تدمير فيروس داء الكلب قبل أن يدخل إلى دماغك.

الجلوبيولين المناعي لداء الكلب البشري (HRIG)، سوف يعطيك الطبيب حقن حول الجرح، يمنحك HRIG أجسامًا مضادة (جزيئات تحارب العدوى) والتي ستدمر الفيروس بالقرب من الجرح حتى يتولى الجسم ما تبقي منه، ولا يجب أن تحصل على HRIG إذا تم تطعيمك قبل التعرض.