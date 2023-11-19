فاكسيرا توفر تطعيم السعار بسعر 130 جنيها للجرعة، وهذه طرق التعامل مع عضة الكلب

مرض السعار من الأمراض الفيروسية التي يمكن أن تصيب الإنسان نتيجة التعرض لعدوى بعد عقر الكلب أو تلامس من حيوان مسعور.

سعر تطعيم السعار

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، أن مرض السعار يصيب الجهاز العصبي المركزي ويؤدي إلى الوفاة.

أشارت إذا تعرض الإنسان إلى العض أو الخربشة، يجب غسل مكان الإصابة جيدا جدا تحت المياه لمدة ١٥ دقيقة، ثم يتم تطهيره ولا يغطى، موضحة ضرورة التوجه لأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المصل واللقاح لتلقي التطعيم.

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عدد جرعات تطعيم السعار

وأكدت أن عدد جرعات التطعيم تشمل خمس جرعات خلال أربعة أسابيع، مشيرة إلى أن التطعيم متوفر في فاكسيرا بسعر 130 جنيها للجرعة.

كانت وزارة الصحة، قد أكدت أن العدوى بفيروس داء الكلب تنتقل إلى الإنسان عن طريق الكلاب في نسبة تصل إلى 99% من الحالات، وينتشر داء الكلب لدى الإنسان بعد التعرض للعض أو الخدش عن طريق اللعاب.

طرق الوقاية من السعار

ومرض داء الكلب يمكن الوقاية منه باللقاحات، حيث يحد تطعيم الكلاب من عدد حالات الوفاة الناجمة عن داء الكلب، ومن الحاجة إلى العلاج الوقائي بعد التعرض للداء، في إطار رعاية المرضى الذين يتعرضون لعضات الكلاب، وفق منظمة الصحة العالمية.

ووجهت وزارة الصحة نصائح مهمة للوقاية بعد التعامل مع أي حيوان لمنع الإصابة بمرض السعار .

ونصحت أنه في حالة لمس أو إطعام الحيوانات، لعق الحيوانات للجلد السليم بدون التعرض يتم غسل أسطح الجلد المكشوفة.

وأكدت أنه في حالة قضم الجلد المكشوف، والخدوش البسيطة أو السحجات دون نزيف، يجب غسل الجروح والتطعيم الفوري.

وأشارت إلى أنه في حالة اللدغات أو خدوش مفردة أو متعددة عبر الجلد، تلوث الغشاء المخاطي أو الجلد المكسور باللعاب من لعق الحيوانات يجب غسل الجروح وإعطاء المصل المناعي للسعار.

داء الكلب

وأكدت أن مرض داء الكلب أو السعار هو عدوى فيروسية خطيرة تصيب الجهاز العصبي المركزي، قد تؤدي إلى الوفاة حيث تنتشر العدوى عن طريق لعاب الحيوانات، وفي أغلب الأوقات تحدث العدوى نتيجة عضة، أو خدش من الحيوانات المصابة بداء الكلب.​

وأوضحت أن الكلاب هي السبب الأكثر شيوعًا لإصابة الشخص بمرض داء الكلب، وهناك حيوانات أخرى حاملة للفيروس، مثل: القرود والقطط والخفافيش.

ونصحت وزارة الصحة بتجنب لمس أي حيوانات ضالة سواء القطط أو الكلاب في الشوارع موضحة أن مرض السعار يسببه فيروس ينتقل عن طريق لعاب الحيوان المصاب عن طريق العض او الخدش مشيرة إلى أنه يسبب التهاب حاد في الجهاز العصبي للإنسان وتتمثل الأعراض في الحمى والهياج والغيبوبة والوفاة.

كما نصحت أي شخص يقوم بتربية الحيوانات في المنزل التأكد من حصولها على كافة التطعيمات في المواعيد المناسبة وخاصة التطعيم ضد السعار

وأشارت إلى أنه يمكن التواصل عبر الخط الساخن ١٠٥ لمعرفة أماكن توفير تطعيم السعار للإنسان.