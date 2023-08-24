صحة القليوبية توعي بخطورة مرض "السعار"

أكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية توافر لقاح ومصل السعار بمستشفيات المحافظة، حيث يمكن الحصول تلقي اللقاح في كل مستشفيات المحافظة في حالة العض أو العقر من الحيوانات.

أوضح الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة أن الخدمة متوافرة ويمكن للمواطن الحصول عليها في أماكن تلقي جرعات لقاح مرض السعار بالمستشفيات حيث بتوفر في جميع المستشفيات التابعة للصحة بنطاق المحافظة.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه في حالة احتياج الحالة لتلقي المصل بجانب اللقاح حسب تقييم الطبيب يجب التوجه لمركز العقر المتواجد في كل من:

- مستشفى حميات بنها

- مستشفى حميات قليوب

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أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن مرض السعار هو مرض فيروسي مميت ينتقل من الحيوانات الثديية للإنسان في حالة العقر أو الخدش، مشيرا إلى أن أعراض الإصابة بالمرض تتمثل في الصداع وفرط الحركة أو الخمول ومن ثمَ يؤدي إلى الوفاة.

وأهاب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بجميع المواطنين بضرورة سرعة غسل الجرح بالماء الجاري والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة وتطهير الجرح باستخدام المطهرات الجراحية المعتادة في حالة الإصابة ثم التوجه لأقرب مركز للعقر لتلقي اللقاح.

أضاف وكيل الوزارة أنه ممنوع استئصال حواف الجرح او عمل غرز للجرح إلا وفقا لحالات يقررها الطبيب مشيرا الأعراض الأولية تشمل « الحمى وألم ووخز في موضع الجرح وأعراض عصبية التهاب بالمخ من الممكن أن تتطور إلى الغيبوبة والوفاة».

أشار وكيل وزارة الصحة أنه في حالة العقر في مكان يوصف بالخطورة مثل الرقبة أو الرأس أو الوجه سرعة التوجه لأقرب مستشفى لأخذ المصل، مشيرا إلى أن بعض الحالات تكون بحاجة للمصل بجانب اللقاح وفقا لتقييم الطبيب

أوضح وكيل وزارة الصحة لقاح الكلب يؤخذ لكل عضة أو خربشة من الحيوانات الثديية مثل الكلب والقطة والفأر والخروف والماعز والخفاش والقرد والحمار والحصان.

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