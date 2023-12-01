5 أنواع للطفح الجلدي وطرق علاج كل منها

يمكن أن يكون الطفح الجلدي أحمر أو ملتهبًا أو وعرًا أو جافًا أو مثيرًا للحكة أو مؤلمًا، السبب الرئيسي هو التهاب الجلد، وهو عندما يتفاعل الجلد مع المواد المسببة للحساسية أو المهيجات

ويمكن أن تكون البكتيريا والفيروسات والمواد المسببة للحساسية والحالات بما في ذلك الأكزيما وخلايا النحل والصدفية مصدرًا للطفح الجلدي، ويمكن لمجموعة متنوعة من العلاجات تخفيف الأعراض والتخلص من الطفح الجلدي.

الطفح الجلدي، فيتو

ما هو الطفح الجلدي؟

يحدث الطفح الجلدي عندما يصبح الجلد أحمر اللون وملتهبًا ومتكتلًا، بعض انواع الطفح الجلدي جاف ومثير للحكة بعضها مؤلم، وتوجد أشياء كثيرة يمكن أن تسبب الطفح الجلدي، بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا والمواد المسببة للحساسية والأمراض الجلدية مثل الأكزيما

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ما أنواع الطفح الجلدي؟

هناك العديد من أنواع الطفح الجلدي المختلفة، بما في ذلك:

التهاب الجلد التماسي: يحدث هذا النوع من التهاب الجلد عندما يتفاعل الجسمكمع مادة لا تسبب الحساسية، ويعاني الكثير من الأشخاص من حساسية تجاه العطور والمواد الحافظة والنيكل (الذي يوجد غالبًا في المجوهرات) واللبلاب السام، وتشمل المهيجات الشائعة الصابون والمنظفات والمواد الكيميائية والمنظفات المنزلية.

الأكزيما: وتسمى أيضًا التهاب الجلد التأتبي، وغالبًا ما تتطور الأكزيما في مرحلة الطفولة وغالبًا ما تتحسن مع نمو الطفل ويميل إلى الحدوث في العائلات، والأشخاص الذين يعانون من الربو أو الحساسية هم أكثر عرضة للإصابة بالأكزيما أيضًا، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

الشرى: يسبب الشرى كدمات جلدية مرتفعة وحمراء ومثيرة للحكة، وقد تصاب بالشرى إذا كان لديك رد فعل تحسسي تجاه مسببات الحساسية المحمولة بالهواء أو لسعات الحشرات والتغيرات الشديدة في درجات الحرارة وبعض الالتهابات البكتيرية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ظهور خلايا النحل.

الصدفية: هذا الاضطراب الجلدي الذي يستمر مدى الحياة يسبب طفحًا جلديًا سميكًا ومتقشرًا، وغالبًا ما يتكون الطفح الجلدي على المرفقين والركبتين وأسفل الظهر وفروة الرأس والأعضاء التناسلية ويمكن أن تكون الصدفية وراثية.

فيروسي: يعد الطفح الجلدي أحد الأعراض الشائعة للعديد من الحالات الفيروسية، مثل الجدري والحصبة والمليساء المعدية.

أسباب الطفح الجلدي

أشياء كثيرة يمكن أن تسبب الطفح الجلدي، بما في ذلك:

المواد المسببة للحساسية في البيئة.

الالتهابات البكتيرية، مثل التهاب الحلق العقدي.

الأمراض الجلدية مثل الأكزيما.

المهيجات.

الفيروسات

أعراض الطفح الجلدي

تختلف أعراض الطفح الجلدي حسب النوع والسبب، ويمكن أن يتطور الطفح الجلدي في منطقة واحدة من الجسم أو في جميع أنحاء الجسم وقد يكون الطفح الجلدي:

جاف.

لاذعة.

ملطخ.

حرق أو لاذع.

قشاري

تشبه خلية النحل (كدمات).

ملتهبة أو منتفخة.

مسبب للحكة.

مؤلم.

أحمر.

الطفح الجلدي، فيتو

كيف تتم إدارة وعلاج الطفح الجلدي؟

يعتمد علاج الطفح الجلدي على السبب، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع حتى يختفي الطفح الجلدي، وتشمل علاجات الطفح الجلدي ما يلي:

أدوية الحساسية: تعمل مضادات الهيستامين عن طريق الفم، وهي نوع من أدوية الحساسية، على تقليل الحكة.

الكريمات المضادة للالتهابات: تعمل كريمات الهيدروكورتيزون على تهدئة الالتهاب والحكة.

مثبطات المناعة: إذا كان الطفح الجلدي ناتجًا عن الأكزيما أو استجابة الجهاز المناعي، فيمكن للأدوية تقليل التفاعل. تهدئته يمكن أن يقلل الالتهاب (التهيج).

حمامات الشوفان: يمكن أن يؤدي النقع في حمام دافئ مع دقيق الشوفان الغروي إلى تخفيف الطفح الجلدي الجاف والحكة، ابحث عن منتجات الاستحمام المصنوعة من دقيق الشوفان الغروي في الصيدلية.

المنشطات: إذا استمرت الأعراض، فقد يصف لك مقدم الرعاية الصحية كريم الستيرويد الموضعي أو الستيرويد عن طريق الفم مثل بريدنيزون، وتعمل الستيرويدات على تخفيف الالتهاب والحكة.

أدوات تعديل المناعة الموضعية: تعمل هذه الأدوية على تغيير استجابة الجهاز المناعي في الجسم لمسببات الحساسية، تشمل الأدوية الموصوفة طبيًا مرهم تاكروليموس وكريم البشرة بيميكروليموس.

ما مضاعفات الطفح الجلدي؟

يعد الطفح الجلدي مزعج وقبيح المنظر، لكن الطفح الجلدي عادة ما يستجيب بشكل جيد للعلاج، ونادرا ما تسبب مشاكل خطيرة وتشمل المشكلات المحتملة ما يلي:

الحساسية المفرطة: يمكن أن يسبب رد الفعل التحسسي الشديد طفح جلدي وحالة تهدد الحياة تسمى الحساسية المفرطة، ويمكن أن يؤدي التورم الشديد (الوذمة الوعائية) الناتج عن الحساسية المفرطة إلى إغلاق الممرات الهوائية، ويحتاج الأشخاص المصابون بالحساسية المفرطة إلى حقنة فورية من الإبينفرين لمواجهة هذه الاستجابة التحسسية.

العدوى: يمكن أن يؤدي خدش الطفح الجلدي المثير للحكة إلى فتح الجلد، مما يسمح للجراثيم بالدخول، ويعرضك الخدش لخطر الإصابة بعدوى جلدية بكتيرية.