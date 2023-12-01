الجمعة 01 ديسمبر 2023
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اقتصاد

تصريحات هامة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي تكشف مصير سعر الفائدة

جيروم باول، فيتو
جيروم باول، فيتو

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي،  جيروم باول، أن المسؤولين بالبنك انتهوا من رفع أسعار  الفائدة على الأرجح.

 

يجب استمرار تراجع معدلات التضخم

وأضاف، إن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية مرحب به، ولكن يجب أن يستمر هذا التراجع للوصول إلى المعدلات المستهدفة، وتحقيق النمو في الاقتصاد العالمي، خلال الفترة القادمة، وذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الجمعة، بحضور أعضاء البنك.

الفيدرالي الأمريكي، فيتو 

تشديد السياسة النقدية هذه الحالة 

وأشار باول إلى أن الفيدرالي جاهز لزيادة التشديد النقدي لو لزم الأمر، لافتًا إلى أنه من السابق لأوانه المراهنة على بدء تيسير السياسة النقدية، كما أن مخاطر ارتفاع التضخم بقوة أو انخفاضه بقوة أصبحت متكافئة.

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وكان محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر قد أوضح، إن هناك تراجعا ملحوظا في معدلات التضخم، لافتا إلى أن السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في وضع جيد خلال الفترة الحالية، لإعادة معدلات التضخم  إلى النسب المستهدفة بواقع 2%، دون ارتفاع معدلات البطالة والذي يبلغ الآن 3.9%.

وأضاف خلال حديثه لمعهد أمريكان انتربرايز، أنه من الممكن البدء في خفض  سعر الفائدة حال انخفاض معدلات التضخم لعدة أشهر قادمة أخرى، فلا يوجد سبب حينها لإبقاء سعر الفائدة مرتفعا، كما أن وجود زيادات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تزال محتملة إذا تضمنت البيانات القادمة عودة غير متوقعة لضغوط الأسعار. 

 

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معدلات التضخم تشديد السياسة النقدية سعر الفائدة معدلات النمو الفيدرالى الامريكى

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