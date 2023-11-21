الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

الأسواق العالمية تتوقع وقف سلسلة رفع الفائدة بعد صدور محضر الفيدرالي الأمريكي اليوم

الفيدرالي الأمريكي،
الفيدرالي الأمريكي، فيتو

 تترقب الأسواق العالمية نتائج محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير لمجلس  الاحتياطي الفيدرالي للسوق المفتوحة اليوم الثلاثاء، بهدف الحصول على رؤية أوضح حول قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم، حيث يتساءل الكثير من المستثمرين حول مصير سعر الفائدة خلال الفترة القادمة بعد انتهاء هذا الاجتماع، سواء بالتثبيت أو الرفع.

 

توقعات بانتهاء سياسة التشديد النقدي للفيدرالي الأمريكي 

 يعد تثبيت أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي الدليل الأكبر على بلوغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها، والتوجه لانتهاء سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك، كما تعكس التقارير الخاصة بمعدلات التضخم الرئيسية الصادرة الأسبوع الماضي فى الولايات المتحدة، ضعف احتمالية وجود زيادة أخرى فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه المرتقب في ديسمبر القادم.

Advertisements

 

الفيدرالي الأمريكي، فيتو 

 

اجتماع الفيدرالي اليوم 

 وأدت الزيادة الأخيرة لسعر الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماع يوليو الماضي بواقع 25 نقطة أساس إلى اقتناع السوق العالمي بشكل أكبر بانتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي من سلسلة رفع  أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه القادم، في حين ترقب الأسواق اليوم نتائج الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للسوق المفتوحة، للنظر في اتجاهات مصير الفائدة خلال الفترة القادمة سواء بالرفع أو التثبيت.

 

زيادة النشاط الاقتصاد رغم ارتفاع معدلات التضخم 

 وأوضح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن التقارير الاقتصادية الحديثة تشير إلى زيادة النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلا أن معدلات التضخم في البلاد ما زالت مرتفعة، حيث أنه من المرجح أن تؤثر الظروف المالية والائتمانية في الولايات المتحدة على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي بشكل عام في مختلف القطاعات والمجالات.

txt

البنك الفيدرالي الأمريكي يوضح حالات تثبيت أو رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة

txt

عضو بالفيدرالي الأمريكي يوضح كيفية الوصول للمسار الذهبي ومصير سعر الفائدة

 وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، قد أشار إلى أن لجنة السوق المفتوحة تعمل على الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة بواقع 2%، ونوه إلى أن الوصول إلى هذا الهدف يستلزم المرور بطريق صعب وطويل‎، كما أن تكاليف الاقتراض في السوق يجب أن تكون أعلى بشكل مستدام حتى يؤثر ذلك على خيارات السياسة النقدية المستقبلية.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة التضخم أسعار الفائدة الأمريكية سياسة التشديد النقدي

مواد متعلقة

عضو بالمركزي الأوروبي: متفائل بانتهاء سياسة التشديد النقدي ونستبعد رفع سعر الفائدة

الاحتياطي الفيدرالي: رفع الفائدة لا يزال ممكنًا وتوقعات بحدوث ركود اقتصادي حاد

تراجع التضخم في أمريكا ليسجل 3.2% خلال أكتوبر

ارتفاع معدلات الدين العالمي.. البنك الدولي يحذر وصندوق النقد يتوقع ارتفاع ديون هذه الدول.. أسعار الفائدة والعجز المالي أبرز الأسباب

الأكثر قراءة

الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الجواكت فى هذا التوقيت

زفاف بـ "الكلاشينكوف"، ضبط وإحضار العريس

فيلم أولاد حريم كريم يحقق رقما ضعيفا في شباك التذاكر أمس

رئيس لافيينا يكشف كواليس استقالة أحمد عيد عبد الملك

جيش الاحتلال يطالب سكان غزة بالتوجه للجنوب فورًا

قتلوا البراءة في مهدها.. إحصائية صادمة عن أطفال غزة من بداية طوفان الأقصى (إنفوجراف)

أميرة أديب عن حفل زفاف نجل عمها عمرو أديب: إحنا أخوات ومكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل

مصطفى مدبولي: أي نزوح للفلسطينيين سيكون لمصر رد حاسم وفق القانون الدولي

Advertisements

منوعات

المزيد

زفاف بـ "الكلاشينكوف"، ضبط وإحضار العريس

رعب في ألمانيا بسبب لعبة

أخطر من أنفلونزا الطيور وكورونا، "x" فيروس خارق يهدد بوباء عالمي جديد

الحادث الثالث خلال 24 ساعة، مقتل وإصابة 4 في إطلاق نار في أوهايو الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار البيض والفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم

سعر جرام الذهب، أخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 21-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في بداية التعاملات

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

6 رسائل لـ مصطفى مدبولي من مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار المساء، وفضل المواظبة عليها

هل يؤدى الحسد إلى الموت، أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية