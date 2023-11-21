الأسواق العالمية تتوقع وقف سلسلة رفع الفائدة بعد صدور محضر الفيدرالي الأمريكي اليوم

تترقب الأسواق العالمية نتائج محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للسوق المفتوحة اليوم الثلاثاء، بهدف الحصول على رؤية أوضح حول قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم، حيث يتساءل الكثير من المستثمرين حول مصير سعر الفائدة خلال الفترة القادمة بعد انتهاء هذا الاجتماع، سواء بالتثبيت أو الرفع.

توقعات بانتهاء سياسة التشديد النقدي للفيدرالي الأمريكي

يعد تثبيت أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي الدليل الأكبر على بلوغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها، والتوجه لانتهاء سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك، كما تعكس التقارير الخاصة بمعدلات التضخم الرئيسية الصادرة الأسبوع الماضي فى الولايات المتحدة، ضعف احتمالية وجود زيادة أخرى فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه المرتقب في ديسمبر القادم.

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الفيدرالي الأمريكي، فيتو

اجتماع الفيدرالي اليوم

وأدت الزيادة الأخيرة لسعر الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماع يوليو الماضي بواقع 25 نقطة أساس إلى اقتناع السوق العالمي بشكل أكبر بانتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي من سلسلة رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه القادم، في حين ترقب الأسواق اليوم نتائج الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للسوق المفتوحة، للنظر في اتجاهات مصير الفائدة خلال الفترة القادمة سواء بالرفع أو التثبيت.

زيادة النشاط الاقتصاد رغم ارتفاع معدلات التضخم

وأوضح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن التقارير الاقتصادية الحديثة تشير إلى زيادة النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلا أن معدلات التضخم في البلاد ما زالت مرتفعة، حيث أنه من المرجح أن تؤثر الظروف المالية والائتمانية في الولايات المتحدة على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي بشكل عام في مختلف القطاعات والمجالات.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، قد أشار إلى أن لجنة السوق المفتوحة تعمل على الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة بواقع 2%، ونوه إلى أن الوصول إلى هذا الهدف يستلزم المرور بطريق صعب وطويل‎، كما أن تكاليف الاقتراض في السوق يجب أن تكون أعلى بشكل مستدام حتى يؤثر ذلك على خيارات السياسة النقدية المستقبلية.