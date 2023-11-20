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اقتصاد

الفيدرالي الأمريكي: لا نستبعد إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى

الفيدرالي الأمريكي،
الفيدرالي الأمريكي، فيتو

صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، بأنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة، من جانب الفيدرالي الأمريكي، حيث يسعى البنك إلى خفض معدلات التضخم من خلال اتباع نهج "صبور" تجاه أي تحركات أخرى لأسعار الفائدة.

عودة التضخم للمعدلات المطلوبة

وأضافت كولينز، إنها على الرغم من أنها لا تستبعد إمكانية رفع  أسعار الفائدة مرة أخرى، فإنه من المتوقع عودة التضخم إلى النسب المستهدفة بواقع 2٪ دون ارتفاع كبير في معدلات البطالة، لافتة إلى أن هناك بعض المؤشرات التي تدل على انخفاض التضخم، مع اعتدال الزيادات في أسعار السلع.

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احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى

وأوضحت كولينز، أنها لا تستبعد احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى، في ظل وجود الكثير من المخاطر الاقتصادية التي نشهدها، مشيرة إلى أنها متفائلة بإمكانية خفض التضخم  خلال فترة زمنية معقولة دون الحاجة إلى زيادة كبيرة في البطالة، كما أنه سيكون من المهم المحافظة على موقف تقييدي لبعض الوقت، وعودة التضخم إلى معدلاه المطلوبة بواقع 2% قبل التفكير في تغيير اتجاه السياسة النقدية.

الفيدرالي الأمريكي، فيتو 

توقعات مصير سعر الفائدة

وتشير توقعات تسعير السوق إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في تخفيض سعر الفائدة في مايو القادم، حيث أنه سيخفض نسبة مئوية كاملة من سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول نهاية عام 2024.

وكانت وكالة التصنيف العالمية موديز، كشفت عن توقعاتها بشأن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبلة، بالإضافة لمخاطر الركود المحتمل في العام القادم، بحسب تقرير صادر عنها.

مصير سعر الفائدة الأمريكية

وأوضحت الوكالة، أن بيانات التضخم الأخيرة، أكدت أن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي غير وارد خلال الفترة القادمة وأنه قد انتهى.

متى يخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة؟

وأشارت موديز، إلى أنه يجب على البنك الفيدرالي الأمريكي التأكد من أن معدلات التضخم ستعود إلى النسب المستهدفة بواقع  2% قبل أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة.

توقعات الوكالة بشأن سعر الفائدة 

ومن المحتمل ألا يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة حتى منتصف العام المقبل، وبعد ذلك قد يبدأ بخفض الأسعار، بحيث يكون اقتصاد الولايات المتحدة قادرا على تجنب الركود.

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حدوث ركود اقتصادي بأمريكا 

ونوهت الوكالة إلى أن نمو الأجور داخل الولايات المتحدة معتدل، في حين يتباطأ نمو الوظائف، وسط توقعات بحدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي بنسبة تصل إلى 25% بحلول العام القادم 2024.

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