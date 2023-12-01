الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أحمد ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

أحمد ياسر ريان، فيتو
أحمد ياسر ريان، فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم -صديق ايجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.

خط الهجوم:  أحمد ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري -إسلام المزين- خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -صامويل امادي- احمد القرموطي - محمود نبيل - مروان عثمان - چون ايبوكا.

Advertisements

ويستضيف  البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفي نظيره سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي الجمعة المقبلة في الدوري المصري.

موعد مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

وتنطلق صافرة مباراة  البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبلة باستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

 

القناة الناقلة لمباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن تنقل مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أعلنت حكام مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

حكام مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا 

محمد سلامة "ميدو" حكما للساحة ويعاونه كل من إبراهيم السوداني مساعد أول وأحمد عادل عبدالمنعم مساعد ثان ومصطفى عثمان حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو  وأحمد ناجي حكم فيديو مساعد.

وعاد قطار الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخرى الثلاثاء، بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيراميكا الدوري المصري البنك الاهلي سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي تشكيل سيراميكا كليوباترا

مواد متعلقة

مران الزمالك، زيزو ونداي يخوضان تدريبات خاصة بتعليمات من معتمد جمال

حسام عبد المجيد ينتظم في مران الزمالك بعد إجرائه عملية جراحية بـ أنفه

سيد نيمار يشارك في مران الزمالك بالقناع الواقي بعد إصابته في لقاء فيوتشر

رونالدو vs ميتروفيتش، مباراة النصر والهلال تشعل صراع الثنائي بالدوري السعودي

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بلدية المحلة والداخلية في الشوط الأول

مالي تضرب الأرجنتين بثلاثية نظيفة وتحصد برونزية مونديال الناشئين

تفاصيل جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك في مران اليوم

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سوار الغيني في الكونفدرالية

الأكثر قراءة

المذيعة إنجي حمادة تكشف تفاصيل جديدة بعد تجديد حبسها بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي

آيتن عامر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمقر البعثة الدبلوماسية بالسعودية

وزير الخارجية الأسبق يكشف لـ "فيتو" سر رفض إسرائيل لوقف إطلاق النار بشكل دائم

النائب العام الأسبق يحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات

خبير يكشف لـ "فيتو" سر عدم تمديد الهدنة الإنسانية في غزة وموعد انتهاء العدوان الإسرائيلي

أول تعليق من محمد عبدالمنعم بعد إصابته في مران الأهلي

هل يمكن تحويل مبالغ لأشخاص بالخارج من مصر بالجنيه واستلامها بعملة الدولة الأخرى؟

صورة تاريخية، مصافحة أمير قطر ورئيس إسرائيل على هامش COP28 تنتشر على الفيس بوك

Advertisements

منوعات

المزيد

مستشفى الزقازيق العام ينجح في إجراء جراحة دقيقة

معجزة في أوغندا، عمرها 70 عاما وتنجب توأما

مواصفات بدل الرقص الشرقي وفقا للقانون (إنفوجراف)

الصين تقرر حرمان أوروبا وأمريكا من مشاهدة الباندا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

وظائف الكهرباء، الشروط الكاملة وطريقة التقديم

المزيد

انفوجراف

مباريات نارية تنتظر الزمالك في شهر ديسمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث لا تصح عن فضائل سورة النصر

تفسير حلم أكل الزيتون في المنام وعلاقته بالرزق الكثير وتحسن الأحوال

تفسير حلم عطاء الميت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية