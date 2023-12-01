أحمد ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم -صديق ايجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.

خط الهجوم: أحمد ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري -إسلام المزين- خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -صامويل امادي- احمد القرموطي - محمود نبيل - مروان عثمان - چون ايبوكا.

Advertisements

ويستضيف البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفي نظيره سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي الجمعة المقبلة في الدوري المصري.

موعد مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

وتنطلق صافرة مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبلة باستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن تنقل مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أعلنت حكام مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

حكام مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا

محمد سلامة "ميدو" حكما للساحة ويعاونه كل من إبراهيم السوداني مساعد أول وأحمد عادل عبدالمنعم مساعد ثان ومصطفى عثمان حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو وأحمد ناجي حكم فيديو مساعد.

وعاد قطار الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخرى الثلاثاء، بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.