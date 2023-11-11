ترتيب هدافي الدوري المصري، أحمد بلحاج يتساوى مع مابولولو

ترتيب هدافي الدوري المصري، تساوي المغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة مع مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والجونة.

ويتصدر الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والمغربي أحمد بلحاج مهاجم الجونة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف.

وسجل بلحاج هدف تعادل الجونة أمام الأهلي في المباراة المؤجلة التي جمعتهما اليوم السبت بالغردقة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري: 6 أهداف.

1- أحمد بلحاج لاعب الجونة: 6 أهداف.

2- مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب زد إف سي: 5 أهداف.

2- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة: 5 أهداف.

2- أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا: 5 أهداف.

3- بيرسي تاو لاعب الأهلي: 4 أهداف.

4- جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب: 3 أهداف.

4- فادي فريد لاعب سموحة: 3 أهداف.

4- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك: 3 أهداف.

4- فيستون كالالا مايلي لاعب بيراميدز: 3 أهداف.

4- أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي: 3 أهداف.

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وتعادل الأهلي مع مضيفه الجونة بهدف لكل منهما اليوم السبت في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن بيراميدز، مع تبقي مباراة مؤجلة للنادي الأهلي أمام بلدية المحلة.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والجونة

1 - الأهلي 13 نقطة

2 - بيراميدز 13 نقطة

3 - مودرن فيوتشر 12 نقطة

4 - زد إف سي 12 نقطة

5 - الاتحاد 11 نقطة

6 - إنبي 10 نقاط

7- طلائع الجيش 10 نقاط

8 - الجونة 9 نقاط

9 - المصري 9 نقاط

10 - الزمالك 8 نقاط

11- بلدية المحلة 8 نقاط

12 - سموحة 8 نقاط

13 - سيراميكا 7 نقاط

14 - الإسماعيلي 4 نقاط

15 - فاركو 4 نقاط

16 - الداخلية 4 نقاط

17 - البنك الأهلي 3 نقاط

18 - المقاولون نقطتين

جدول ترتيب الدوري المصري

وكان الأهلي سقط في فخ التعادل مع الجونة في مؤجلات بطولة الدوري المصري في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد خالد بشارة في الغردقة.

تقدم الأهلي بهدف عن طريق اللاعب الفرنسي أنطوني موديست في الدقيقة 36 ولكن الجونة أدرك التعادل في الدقيقة (45+2)، بهدف من ضربة جزاء للمغربي أحمد بلحاج.

وشهد اللقاء إلغاء هدف للجونة بعد مرور دقيقة واحدة عن طريق أيمن سعد "موكا"، بداعي لمسة يد، كما تعرض أحمد محمود لاعب الجونة للطرد في الدقيقة 83.



ورفع الأهلي حامل اللقب رصيده إلى 13 نقطة، ليصعد لصدارة ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز.

كما ارتفع رصيد الجونة إلى 9 نقاط في المركز الثامن، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمباراة الجونة

وجاء تشكيل الأهلي الأساسي لمباراة الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: كوكا، أفشة، نيدفيد.

خط الهجوم: الشحات، طاهر، موديست.

تشكيل الجونة أمام الأهلي

أحمد مسعود، صبري رحيل، أحمد عبد الرسول، أحمد حسام، أحمد محمود، محمد الدغويمي، أليو جاتا، أحمد بلحاج، أيمن موكا، أروند، جابريل.