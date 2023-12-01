مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 346 منشأة في الدقهلية

أعلنت صحة الدقهلية أن إدارة مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 346 منشأة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.



وقامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 346 منشأة تبين أن 52 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

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وكشف وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير 189 محضرًا وسحب 56 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1395 كيلو من أغذية متنوعة و208 لترات عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.





وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

وعلى صعيد آخر، شهدت صحة الدقهلية ورشة تدريبية مكثفة حول الأمان المعملي والمخاطر الحيوية.



وذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية لتحقيق مستوى عالٍ من الاهتمام بالمرضى وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة.

حيث نظمت إدارة المعامل المركزية بمديرية الصحة برئاسة الدكتور أحمد الدمرداش مدير الإدارة، ورشة تدريبية مكثفة حول الأمان المعملي والمخاطر الحيوية.

شارك بالدورة التي تستمر على مدار 5 أيام نحو 30 متدربًا من المستشفيات والإدارات الصحية التابعة للمحافظة.

استهدف التدريب المهنيين الذين يعملون في السلامة الحيوية في المعامل للتعرف على المخاطر التي تتهدد الأمن والسلامة الحيوية إدارة المخلفات الخطرة كما أتاح الفرصة للممارسة باستخدام التقييم بأسلوب منهجي.

هذا وقام بالتدريب أعضاء فريق الأمان الحيوي بالإدارة الدكتور خالد شهبة والدكتورة رشا هزع فضلًا عن الدكتورة سمر الشاذلي والدكتورة مها العشري.

من ناحية أخري أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية توقيع الكشف على 1619 مريضًا في قافلة علاجية في قرية الجزاير مركز جمصة.

وجاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وكان الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وجه بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الجزاير مركز جمصة وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.



وتم توقيع الكشف على 1619 مريضًا . وضمت 11 عيادة منهم 5 متنقلة ( 2 باطنة - 2 أطفال- نساء وتنظيم أسرة) والباقي داخل الوحدة. فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray

وجاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 238، أطفال 222، جراحة 194، جلدية 156، أسنان 150

رمد 123، أنف و190، عظام 207 نسا وتنظيم 139.

كما تم إجراء 222 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 92 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات لـ 89 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 20حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 42 ندوة تثقيفية، و 105 حالات استبيان مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.

واختتمت مديرية الصحة ورشة تدريبية لفرق مكاتب الصحة من الأطباء والمراقبين وفني الإحصاء على النظام المميكن من وزارة الصحة و