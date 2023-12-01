الإسماعيلي: هناك محاولات مستمرة لحل أزمة القيد ولا صحة لشائعات تغيير الجهاز الفني

أكد مصطفى شلة أمين الصندوق بالنادي الإسماعيلي، أن هناك محاولات مستمرة لحل أزمة القيد قبل حلول شهر يناير المقبل، نافيًا الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول وجود أي نية لوجود تغييرات في الإدارة الفنية للفريق.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مجلس إدارة النادي الإسماعيلي يبذل قصارى جهده لحل أزمة القيد، وإن شاء الله ستنجح المحاولات، والفريق يقدم مستوى جيد رغم كل الأمور".

وأضاف: “منحنا الصلاحيات كاملة لمسؤولي قطاع الكرة بقيادة علي أبو جريشة، والمدير الفني إيهاب جلال. والمجلس لا يتدخل مطلقا في صلاحيات الكرة”.

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وواصل: "لم يحدث أي كلام عن تغيير الجهاز الفني وكلها شائعات مغرضة، ولدينا ثقة كبيرة بإيهاب جلال".

وختم: "هناك خطة ومشروع لمدة سنتين أو ثلاثة اعوام قادمة، كما أن هناك تطورًا ملحوظًا في قطاع الناشئين أيضًا".

فيما قدمت لجنة الحكام شكوى لاتحاد الكرة ضد ياو أنور لاعب الإسماعيلي، بعد الإستوري الذي نشره اللاعب بعد خسارة فريقه أمام بيراميدز بالجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ونشر ياو أنور ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قال فيها: أرجو من رابطة الأندية المحترفة توفير رواتب الحكام لأنهم يحصلون عليها قبل المباراة.

وقرر اتحاد الكرة إحالة ياو أنور، إلى لجنة الانضباط، للتحقيق معه فيما صدر منه تجاه الحكام.

تصريحات ميدو

فيما أكد أحمد حسام ميدو أن سذاجة لاعبي الإسماعيلي وراء الخسارة من بيراميدز في الدوري.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا ألوم إيهاب جلال على خسارة الإسماعيلي من بيراميدز، سذاجة بعض لاعبي الإسماعيلي سبب الخسارة".

وأضاف: "محمد هاشم ارتكب خطأً ساذجًا، وتعرض لطرد غير مبرر أثر سلبًا في الفريق".

وواصل: “لا ألوم على التحكيم ولم يرتكب التحكيم أي خطأ أثر على نتيجة مباراة الإسماعيلي وبيراميدز”، مشيرًا إلى "أن سذاجة لاعبي الإسماعيلي كلفتهم الخسارة أمام بيراميدز".

ورفض أحمد حسام ميدو فكرة رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي في الفترة المقبلة.

وتابع ميدو: "رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي ستكون بداية الانهيار بالنسبة للدراويش".

وأضاف: "إيهاب جلال صعبان عليا مجهوده، سذاجة بعض اللاعبين وراء خسارة فريقه من بيراميدز".

واختتم: "إيهاب جلال لازم يستمر ويكمل بيعمل كل حاجة صح ولكن مع الأسف، بعض اللاعيبة بتساهم في الخسارة".