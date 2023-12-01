الجمعة 01 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

تقديم 51 مليونا و516 ألفا و816 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 51 مليونا و516 ألفا و816 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 30 نوفمبر، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

 

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة 

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليون و438 ألفا و178 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 4 ملايين و42 ألفا و889 زيارة.

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وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ771 ألفا و698 طفلا، فيما قدمت الحملة 4 ملايين و303 آلاف و460 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 393 ألفا و981 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و696 ألفا و63 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 260 ألفا و469 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ مليون و634 ألفا و356 مواطنا.

خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية

 

وقال «عبد الغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء مليونين و141 ألفا و100 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ مليون و427 ألفا و276 مواطنا.

وتابع «عبد الغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 10 ملايين، و375 ألفا و619 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 11 مليون و39 ألفا، و430 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 12 مليون و510 آلاف و968 طفلا.

واستطرد «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 381 ألفا و356 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 7 ملايين و91 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

 

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ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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