الخميس 30 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

4 نصائح غذائية اتبعيها مع طفلك حفاظا على مناعته

تقوية المناعة، فيتو
تقوية المناعة، فيتو

تهتم الأمهات كثيرا بتقوية مناعة الصغار هلل فترة الدراسة لحمايتهم من الأمراض المعدية التى تنتشر عادة فى وقت الدراسة نتيجة اختلاط الطلاب معا طوال اليوم الدراسي.

وتقوية المناعة أساسها الطعام الصحى والنوم الكافى، وهو ما تحاول الأمهات تطبيقه دائما مع الصغار حفاظا على صحتهم وحمايتهم من جميع الأمراض.

نصائح غذائية اتبعيها مع طفلك حفاظا على مناعته 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك 4 نصائح غذائية يجب اتباعها مع الأطفال لتقوية مناعتهم وحمايتهم من جميع الأمراض المعدية خاصة فى فترة الدراسة، منها:-

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  • وجبة الإفطار يجب أن يتناولها الطفل قبل الذهاب إلى المدرسة لأنها تحافظ على نشاطه وتركيزه خلال اليوم.
  • ممنوع تقديم الأطعمة الدسمة للطفل لأنها غنية بالسكر والملح، وذلك لوقايته من خطر السمنة.
  • يجب الحرص على أن يشرب الطفل الحليب والعصائر الطبيعية المحضرة فى المنزل بقليل من السكر بدلا من المشروبات الغازية.
  • الحرص على أن يتناول الطفل الخضروات والفاكهة لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم لتقوية المناعة.
4 نصائح غذائية اتبعيها مع طفلك حفاظا على مناعته، فيتو 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية فى المدارس

للحفاظ على صحة الأطفال في المدرسة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة.
     
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واتباع جميع النصائح السابقة يحمى الطفل من جميع الأمراض المعدية فى المدارس طوال فصل الشتاء، ما يحميهم من العديد من المخاطر.

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مناعة الصغار 4 نصائح غذائية اتبعيها مع طفلك تقوية المناعة الامراض المعدية الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

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