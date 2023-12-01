الجمعة 01 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الثومية بالنشا، أحلى وأوفر من الجاهزة

الثومية، فيتو
الثومية، فيتو

طريقة عمل الثومية بالنشا، الثومية من الصوصات الشامية الشهيرة التي تقدم عادة بجانب الدجاج والشاورما وله عشاق كثيرون.

وطريقة عمل الثومية بالنشا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى الطريقة الشامية الأصلية لتحضير الثومية، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الثومية بالنشا.

مكونات عمل الثومية بالنشا:-

كوب ماء

2 ملعقة نشاء

5 فصوص ثوم

نصف كوب زيت

كوب زبادي 

ملح

ربع كوب خل أبيض 

طريقة عمل الثومية بالنشا:-

  • نذوب النشا فى الماء، ونحضر مقلاة صغيرة ونضع بها خليط الماء والنشاء ونرفعها على النار ونقلب حتى تصبح متماسكة.
  • ثم نتركها تبرد ونضعها بالخلاط الكهربائي ونضيف لها الثوم والملح والخل والزبادى ونضرب جيدا.
  • ثم نضيف الزيت تدريجيا أثناء تشغيل الخلاط الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.
  • ثم نضع الثومية في طبق التقديم وتقدم بجانب الأكلات المختلفة حسب الرغبة.
طريقة عمل الثومية بالنشا، فيتو 

ولعمل الشاورما السوري 

مكونات عمل الشاورما السوري:-

نصف كيلو لحم شاورما

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للتتبيلة

زبادى

خل ابيض

عصير ليمون

ملح

فلفل اسود

بهارات لحم

رشة قرفة

بصل بودر

ثوم بودر

كبيبة صيني

رشة جوزة الطيب

رشة حبهان مطحون

نصف كيلو بصل مفروم

للتقديم

٣ ملاعق كبيرة لية ضانى

خبز سورى

خيار مخلل

ثومية

طريقة عمل الشاورما السوري:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم ونضيف لها البصل المفروم وجميع التوابل المذكورة.
  • نترك اللحم فى التتبيلة ليلة كاملة.
  • ثم نحضر مقلاة غير لاصقة ونضع بها اللية الضانى ونتركها تذوب على النار الهادئة، ثم نضيف لها اللحم.
  • نقلب حتى يتغير لون اللحم، ثم نهدئ النار ونتركه اللحم حتى تمام النضج ونضيف لها الماء كلما احتاجت.
  • ويعد تمام نضج اللحم، نضعها فى الخبز السورى مع الخيار المخلل والقومية وتقدم ساخنة، ويمكن وضع الخبز على الجريل حتى يتغير لونه، ثم يقدم بعد ذلك.

ولعمل العيش السوري

مكونات عمل العيش السوري:-

كيلو دقيق

ماء للعجن

رشة ملح

طريقة عمل العيش السوري:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق والملح.
  • ثم نضيف الماء تدريجيا مع العجن حتى تتكون عجينة لدينا.
  • ثم نستمر بالعجز لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجين غير ملتصق ومناسب القوام.
  • نترك العجين يستريح لمدة نصف ساعة.
  • ثم نقطع العجين كرات صغيرة ونفرد هذه الكرات على سطح مرشوش بالدقيق.
  • نرقق هذه الكرات بالنشابة حتى نحصل على دوائر ذات سمك بسيط.
  • ونكرر الخطوات حتى تنتهى الكمية.
  • لتسوية العيش السوري هناك أكثر من طريقة، حيث يمكن وضعه على مقلاة غير لاصقة ونرفعه على النار الهادئة مع التقليب حتى ينضج.
  • ويمكن إحضار صينية وقلبها على عين البوتاجاز وتهدئة النار، ووضع العجين على ظهر الصينية مع تقليلها حتى تمام النضج.
  • ثم يستخدم العيش السوري بعدها فى عمل ساندويتشات الشاورما بأنواعها.
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طريقة عمل الشاورما، أكلة سريعة وخفيفة يوم الجمعة

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طريقة عمل شاورما الفراخ، زي الجاهزة وأوفر

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