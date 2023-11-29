محافظ الجيزة يكافئ مديرى وحدات حماية الطفل بـ 5 مراكز

كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عددًا من مديرى وحدات حماية الطفل الفرعية، بصرف مكافأة مالية وذلك نظير جهودهم فى ملف حماية الطفل والقضاء على ظاهرة العنف ضد الأطفال بنطاق المحافظة وسرعة إستجاباتهم للبلاغات الواردة على خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠.

محافظ الجيزة يكافئ مديري وحدات حماية الطفل



وأشار محافظ الجيزة الى أن التكريم جاء فى ظل سياسة الدولة المصرية والتى تولى إهتماما بالغا بالنشئ وقضايا الطفل بهدف إخراج أجيال سوية ومسلحة بالمقومات اللازمة لبناء وتطوير مختلف قطاعات التنمية.

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واشار الي أن التكريم يعد تحفيز لمديرى الوحدات لبذل المزيد من الجهد فى هذا المجال وتنمية قدراتهم وزيادة رغبتهم فى إبتكار حلول غير تقليدية لحماية حقوق الطفل.

وشمل القرار تكريم كلا من ( شيماء السيد عبدالفتاح مدير وحدة اوسيم)، (سونيا يونس خاطر مدير وحدة الصف)، ( منى عبدالعال مدير وحدة العمرانية )، ( رانيا محمود موسى مدير وحدة إمبابة)، ( أسماء عبدالفتاح بكر مدير وحدة البدرشين)، ( إبتسام الجندى مدير وحدة الهرم ) لنجاحهم فى إنقاذ عدد من الحالات لأطفال ومتابعتهم لحين إستقرار حالاتهم وإخراجهم من دائرة الخطر.

محافظ الجيزة في جولة تفقدية

تفقد سوق السمك الحضاري بالمنيب، كما حرص محافظ الجيزة على تفقد سوق السمك الحضاري بالمنيب لمتابعة إستقرار حالة البيع والشراء بالسوق والوقوف علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومدي التزام البائعين بالمحال والمساحات المخصصة لهم.

كما تابع المحافظ أعمال دهان واجهات العقارات بمحيط محطة قطارات صعيد مصر مؤكدًا على رؤساء أحياء العجوزة والمنيرة الغربية على ضرورة أن تتماشى الأعمال مع المستوى الحضاري والجمالي الذي أضافته المحطة للمنطقة وسرعة الإنتهاء من مخطط تطوير محيط المحطة والذى يشمل إقامة الحدائق وتزيين الجزر الوسطى وتحسين الرؤية البصرية للمنطقة السكنية المقابلة للمدخل الرئيسى لها.

وحرص راشد خلال الجولة على الاستماع لمقترحات المواطنين بمحيط الأعمال موجهًا بسرعة بحثها وتنفيذ ما يخدم منها الأهداف العامة للأعمال.

ورافق محافظ الجيزة خلال جولته محمد نور السكرتير العام المساعد ورؤساء احياء جنوب الجيزة والعجوزة والعمرانية والمنيرة الغربية ومدينة الجيزة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي ومسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة.