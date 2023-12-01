الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

إصابة 3 طلاب في تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهد طريق بنى سويف الدائري أمام مدخل قرية أبو سليم، إصابة 3 طلاب بإصابات مختلفة، إثر تصادم دراجتين بخاريتين، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق بنى سويف الدائري أمام مدخل قرية أبو سليم، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

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وعلى الفور انتقلت 3 سيارات من الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم لهم.

 

واستقبلت مستشفى بنى سويف التخصصي، المصابين الثلاثة وهم:  محمد عويس، 14 سنة، وبه اشتباه  كسر بالقدم اليسرى، وطه محمد، 14 سنة، وبه اشتباه كسر بالقدم اليسرى، ويونس أحمد، 16 سنة، وبه جروح وكدمات، وجميعهم طلاب.

 

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

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