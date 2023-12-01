الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

السيسي يؤكد ضرورة توفير الحماية للمدنيين والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين، مع السعي نحو إيجاد الأفق السياسي الملائم للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. 

والتقى الرئيس السيسي اليوم مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث ثمن الجانبان الروابط الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة وأكدا التطلع لمزيد من تفعيلها على جميع الأصعدة.

Advertisements

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى تبادل الرؤى بخصوص تطورات العمل المناخي في ضوء انعقاد قمة المناخ بدبي، إلى جانب مستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث أشاد رئيس وزراء المملكة المتحدة بالجهود الدؤوبة التي تضطلع بها مصر في هذا الصدد، خاصةً على صعيد تنسيق الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، وقد توافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالي، لاسيما في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة. 

واستعرض الرئيس في هذا الخصوص الجهود التي تقوم بها مصر على مسار التهدئة، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين، مع السعي نحو إيجاد الأفق السياسي الملائم للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يلتقي عددا من القادة والزعماء المشاركين في قمة دبي (صور)

سعر جرام الذهب اليوم، المؤشر العالمي يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم في مران الأهلي الأخير قبل مواجهة يانج أفريكانز

أسعار السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر ديسمبر 2023

معجزة في أوغندا، عمرها 70 عاما وتنجب توأما

وظائف الكهرباء، الشروط الكاملة وطريقة التقديم

قمة مصرية بريطانية في دبي، السيسي وسوناك يبحثان مستجدات الأوضاع في غزة

بعد 20 سنة، بيونسيه تعيد ارتداء فستانها في فيلم RENAISSANCE

Advertisements

منوعات

المزيد

معجزة في أوغندا، عمرها 70 عاما وتنجب توأما

الصين تقرر حرمان أوروبا وأمريكا من مشاهدة الباندا

بسبب أسنان الأرنب، طفل يطالب بتغيير "إيموجي" التلميذ المجتهد

دراسة حديثة: السوشيال ميديا خطر على المراهقين، تدفعهم إلى تعاطي المخدرات

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

وظائف الكهرباء، الشروط الكاملة وطريقة التقديم

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 1-12-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع يانج أفريكانز.. ليفربول ضد فولهام.. برشلونة وأتلتيكو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التلفظ بالنية قبل العبادات، أستاذ فقه يجيب

تفسير حلم الكرة في المنام وعلاقته بالتعرض للكثير من الأزمات والمشكلات النفسية

خالد الجندى: حلف اليمين يكون على نية المستحلف وليس الحالف

المزيد
الجريدة الرسمية