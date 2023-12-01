أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه، سعر الكوسة من 5 إلى 10 جنيهات، سعر كيلو البصل من 15 إلى 20 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 14.5 جنيه.

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وبلغ سعر الفاصوليا من 5 إلى 8 جنيهات، جزر بدون عروش من 6 إلى 10 جنيهات، باذنجان أبيض من 2.5 إلى 4.5 جنيه، باذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات، باذنجان بلدي من 2.5 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 4 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 4 إلى 9 جنيهات، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 20 إلى 28 جنيهًا.

وبلغ سعر الملوخية من 5 إلى 6.5 جنيه، بسلة من 18 إلى 20 جنيهًا، خيار صوب من 6 إلى 12 جنيهًا، خيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، سعر كيلو الثوم من 25 إلى 35 جنيهًا.

وتراوح سعر سبانخ 6 إلى 9 جنيهات، البامية من 32 إلى 38 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه، البطاطا سعر من 3 إلى 7 جنيهات، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 8 جنيهات، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا.

وبلغ سعر طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، ليمون أضاليا من 2.5 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا.

وسجل سعر نعناع نحو 7.5 جنيه، قثاء من 3.5 إلى 4.5 جنيه، ليمون بلدي من 6 إلى 12 جنيهًا، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات، قلقاس من 9 إلى 11 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

بلغ سعر كرنب سلاطة 8 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، بروكلي من 8 إلى 10 جنيهات.