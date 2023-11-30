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اقتصاد

الثوم يقفز لـ 50 جنيهًا، تعرف على أسعار الخضراوات في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

 وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الكوسة من سعر 6 إلى 12 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 15 جنيهًا، سعر كيلو البصل من 14 إلى 20 جنيهًا.

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وبلغ سعر جزر بدون عروش من 5 إلى 7 جنيهات، الفاصوليا من 5 إلى 6.5 جنيه، باذنجان بلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيه، باذنجان أبيض من 2.5 إلى 6.5 جنيه، باذنجان رومي من 2 إلى 4 جنيهات، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 3.5 إلى 6.5 جنيه، فلفل حامي صوب ما بين 8 إلى 14 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 6 إلى 9 جنيهات، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 16 إلى 26 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار بلدي من 8 إلى 10 جنيهات، الملوخية من 7 إلى 10 جنيهات، سعر كيلو الثوم من 25 إلى 50 جنيهًا، خيار صوب من 9 إلى 11 جنيهًا، بسلة من 17 إلى 23 جنيهًا.

وتراوح سعر البطاطا سعر من 3.5 إلى 5.5 جنيه، سبانخ 5 إلى 8 جنيهات، البامية من 34 إلى 40 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 8 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، ليمون أضاليا من 3 إلى 7 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات.

وسجل سعر طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات، قلقاس من 9 إلى 10 جنيهات، قثاء من 5.5 إلى 6.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 6 إلى 12 جنيهًا،  لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

بلغ سعر كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، خس من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب سلاطة 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 10 إلى 12 جنيهًا.

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أسعار الخضراوات اليوم الخميس 30-11-2023 في الدقهلية

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أسعار الخضراوات اليوم الخميس 30-11-2023 في قنا

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