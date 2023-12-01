الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

معجزة في أوغندا، عمرها 70 عاما وتنجب توأما

معجزة في أوغندا،
معجزة في أوغندا، عمرها 70 عاما وتنجب توأما،فيتو

الشائع لدى الكثيرين أن الإنجاب في سن كبيرة خطر على صحة الأم والجنين، ومع ذلك فإن بحثا جديدا أظهر أن الإنجاب في سن كبيرة ربما يضيف سنوات إلى العمر بصحة أفضل، ولا يزال  الجدل العلمي مستمرا حول السبب والذي يرى بعض العلماء أن العكس هو الصحيح.

"إنجاز استثنائي"

وفي أوغندا، أنجبت امرأة في السبعين من العمر توأمًا، في "إنجاز استثنائي"، على ما كشف طبيبها، أمس الخميس.

إلى ذلك، قال الطبيب إدوارد تامالي سالي، الذي أشرف على حملها وولادتها، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن إنجاب امرأة سبعينية توأمًا "إنجاز استثنائي".

Advertisements

"معجزة"

وقد وصفت الأم سافينا ناموكوايا ولادة توأمها، وهما طفل وطفلة، الأربعاء الماضي، بأنها "معجزة".

وأكد الطبيب إدوارد تامالي سالي أن الأم والطفلين بصحة جيدة وما زالوا تحت المراقبة في منشأة طبية بالعاصمة كمبالا.

سافينا ناموكوايا

سافينا ناموكوايا تعيش في ريف ماساكا، على بعد حوالي 120 كيلومترًا غرب العاصمة.

يذكر أن المرأة السبعينية أنجبت طفلة قبل ثلاث سنوات، بعد أن وُصفت بـ"المرأة الملعونة" لأنها فشلت في الإنجاب في السابق.

لم تنجب من زوجها الأول

ولم تنجب من زوجها الأول الذي توفي عام 1992. ولم يحضر شريك ناموكوايا الحالي، الذي التقت به في عام 1996، لحضور الولادة، ما أثار استياءها كثيرًا.

وعلقت: "ربما هو غير سعيد لأنني أنجبت توأمًا خوفًا من المسؤوليات التي تصاحب ذلك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صحة الأم والجنين أوغندا وكالة الأنباء الفرنسية العاصمة كمبالا

مواد متعلقة

حالة واحدة بين كل 5 ملايين، حامل في توأم كل منهما ينمو في رحم

أول قرار من النيابة بشأن طفلين توأم عثر عليهما في 15 مايو

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يلتقي عددا من القادة والزعماء المشاركين في قمة دبي (صور)

تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم في مران الأهلي الأخير قبل مواجهة يانج أفريكانز

سعر جرام الذهب اليوم، المؤشر العالمي يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

أسعار السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر ديسمبر 2023

وظائف الكهرباء، الشروط الكاملة وطريقة التقديم

قمة مصرية بريطانية في دبي، السيسي وسوناك يبحثان مستجدات الأوضاع في غزة

محلل تركي يكشف مخطط الاحتلال الإسرائيلي الجديد لتهجير أهل غزة لمصر

مباريات الأسبوع، الأهلي مع يانج أفريكانز.. ليفربول ضد فولهام.. برشلونة وأتلتيكو (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

معجزة في أوغندا، عمرها 70 عاما وتنجب توأما

الصين تقرر حرمان أوروبا وأمريكا من مشاهدة الباندا

بسبب أسنان الأرنب، طفل يطالب بتغيير "إيموجي" التلميذ المجتهد

دراسة حديثة: السوشيال ميديا خطر على المراهقين، تدفعهم إلى تعاطي المخدرات

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

وظائف الكهرباء، الشروط الكاملة وطريقة التقديم

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 1-12-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع يانج أفريكانز.. ليفربول ضد فولهام.. برشلونة وأتلتيكو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التلفظ بالنية قبل العبادات، أستاذ فقه يجيب

تفسير حلم الكرة في المنام وعلاقته بالتعرض للكثير من الأزمات والمشكلات النفسية

خالد الجندى: حلف اليمين يكون على نية المستحلف وليس الحالف

المزيد
الجريدة الرسمية