معجزة في أوغندا، عمرها 70 عاما وتنجب توأما

الشائع لدى الكثيرين أن الإنجاب في سن كبيرة خطر على صحة الأم والجنين، ومع ذلك فإن بحثا جديدا أظهر أن الإنجاب في سن كبيرة ربما يضيف سنوات إلى العمر بصحة أفضل، ولا يزال الجدل العلمي مستمرا حول السبب والذي يرى بعض العلماء أن العكس هو الصحيح.

"إنجاز استثنائي"

وفي أوغندا، أنجبت امرأة في السبعين من العمر توأمًا، في "إنجاز استثنائي"، على ما كشف طبيبها، أمس الخميس.

إلى ذلك، قال الطبيب إدوارد تامالي سالي، الذي أشرف على حملها وولادتها، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن إنجاب امرأة سبعينية توأمًا "إنجاز استثنائي".

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"معجزة"

وقد وصفت الأم سافينا ناموكوايا ولادة توأمها، وهما طفل وطفلة، الأربعاء الماضي، بأنها "معجزة".

وأكد الطبيب إدوارد تامالي سالي أن الأم والطفلين بصحة جيدة وما زالوا تحت المراقبة في منشأة طبية بالعاصمة كمبالا.

سافينا ناموكوايا

سافينا ناموكوايا تعيش في ريف ماساكا، على بعد حوالي 120 كيلومترًا غرب العاصمة.

يذكر أن المرأة السبعينية أنجبت طفلة قبل ثلاث سنوات، بعد أن وُصفت بـ"المرأة الملعونة" لأنها فشلت في الإنجاب في السابق.

لم تنجب من زوجها الأول

ولم تنجب من زوجها الأول الذي توفي عام 1992. ولم يحضر شريك ناموكوايا الحالي، الذي التقت به في عام 1996، لحضور الولادة، ما أثار استياءها كثيرًا.

وعلقت: "ربما هو غير سعيد لأنني أنجبت توأمًا خوفًا من المسؤوليات التي تصاحب ذلك".