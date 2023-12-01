مجدي عبد الغني: الأهلي هو من يصنع اسم أي مدرب أو مدير كرة

أكد مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي السابق أن المنظومة الحمراء تساعد على إبراز إسم أي مدير فني سواءً محلي أو أجنبي، وكذلك مديري الكرة.

وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج البريمو عبر فضائية TeN: أطالب جمهور النادي الأهلي بمساندة خالد بيبو ودعمه، فمثلما ساعدت منظومة القلعة الحمراء في نجاح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق ستبرز إسم خالد بيبو، فالنادي هو من يصنع النجوم والمدربين ومديري الكرة، والعديد من المدربين السابقين نجحوا داخل الأهلي فقط ولم يحققوا نفس النجاحات في مكان آخر.

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وعلَقَ عبد الغني على تعادل النادي الأهلي أمام ضيفه سموحة بدون أهداف على ستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر، قائلًا: " لاعبو النادي الأهلي يعانون من الإجهاد حيث يشاركون في أكثر من بطولة في نفس التوقيت، وكذلك تلاحم المباريات بين الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا، ومن قبلهم بطولة الدوري الإفريقي المستحدثة، فمن الطبيعي تراجع الآداء، والدوري ما زال في بدايته".

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة



يستعد النادي الأهلي لمواجهة يانج افريكانز التنزاني في العاصمة التنزانية دار السلام السبت المقبل في الرابعة مساء في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مواجهات الأهلي أمام يانج أفريكانز

الأهلي واجه يانج أفريكانز في 10 مباريات حيث فاز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر في مباراة واحدة.

التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا عام 1982، فاز ذهابًا في القاهرة بنتيجة 5-0، وتعادل إيابًا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

كما التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا نسخة 1988، وتعادل الأهلي ذهابًا في تنزانيا بنتيجة 0-0، وفاز إيابًا في القاهرة بنتيجة 4-0.

كما فاز الأهلي ذهابًا في مصر على يانج أفريكانز بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2009، وإيابًا في تنزانيا 1-0.

وفي الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا عام 2014، تلقى الأهلي هزيمة ذهابًا في تنزانيا 0-1، وفاز إيابًا في مصر 1-0، وتأهل بركلات الترجيح.

وأخيرًا لعب الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، وتعادل ذهابًا في تنزانيا 1-1، وفاز إيابًا في القاهرة.