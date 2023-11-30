فرض قيود على المساعدات العسكرية لإسرائيل، تحرك جديد من إدارة بايدن ضد تل أبيب

العدوان الإسرائيلي على غزة، سلطت صحيفة السي إن إن الأمريكية في تقرير لها، اليوم الخميس، الضوء على المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن إلى إسرائيل منذ بدء العدوان على قطاع غزة، والأزمات التي تسبب بها هذا الدعم خاصة بالنسبة لموظفي وزارة الخارجية.



الخارجية الأمريكية تتحفظ على المساعدات العسكرية لإسرائيل

ونقلت السي إن إن عن موظف في وزارة الخارجية الأمريكية قوله، اليوم الخميس: "إن هناك معتقدا يسود بين موظفي وزارة الخارجية بضرورة إخضاع المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن إلى إسرائيل لقيود".



ويأتي ذلك بعد أن تسبب الدعم غير المحدود الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل في إثارة حفيظة الكثير من كبار الموظفين في وزارة الخارجية والبيت الأبيض، خشية تأثر مصالح واشنطن في الشرق الأوسط.



وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعرض لضغوط كبيرة داخل حزبه الديمقراطي، وذلك من أجل الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة، والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

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المساعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل تثير خلافا حادا

وفي تقرير حول الهجوم البري على غزة ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن بعض مؤيدي الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترضوا على الطرق التي تشن بها إسرائيل هجماتها على غزة، خاصة بعد التوغلات البرية الأخيرة في القطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في سقوط آلاف الشهداء والمصابين في قطاع غزة منذ بدء الهجوم، أكثرهم من الأطفال والنساء.



أصوات المعارضة ترتفع في الحزب الديمقراطي ضد الدعم المقدم لإسرائيل

وفي السياق ذاته، حاول الرئيس بايدن تعطيل الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار، وتجنب إلى حد كبير التعليق على كيفية تنفيذ إسرائيل لمرحلة جديدة في العدوان على غزة.

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وفي الفترة الأخيرة وجه أعضاء الحزب الديمقراطي انتقاد بشكل واضح لبطء وتيرة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وانقطاع الاتصالات في القطاع، وارتفاع عدد الشهداء بين المدنيين الفلسطينيين.

ومن جانبها دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تضم 20 عضوا، الرئيس الأمريكي إلى العمل مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة لتوصيل الوقود إلى غزة، وسط الأزمة الإنسانية التي خرجت عن السيطرة.



وبعد هذه الضغوط، أجرى الرئيس بايدن اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يطالبه بضرورة السماح بتدفق المساعدات الإنسانية وبشكل فوري وكبير لتلبية احتياجات المدنيين في غزة.

ويواجه الرئيس بايدن تحديات كبيرة من داخل حزبه، وذلك اعتراضا على الدعم الكبير المقدم لإسرائيل في عدوانها الغاشم على غزة.



وأكدت التقارير أن الرئيس بايدن يخاطر بسمعته في تحمل المسئولية في الهجوم على غزة والذي يشنه جيش الاحتلال بشكل عشوائي داخل القطاع وأسفر عن سقوط ألاف الشهداء وارتكاب مئات المجازر.



ومن جانبه ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في حديث له مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية، "ضغطنا على إسرائيل بشأن أسئلة عن أهداف الحملة ومطابقة الوسائل لهذه الأهداف والقضايا التكتيكية والاستراتيجية المرتبطة بالعملية. لكننا فعلنا كل ذلك خلف أبواب مغلقة، لذلك لن أصف الطبيعة المحددة للمحادثات".