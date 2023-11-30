الخميس 30 نوفمبر 2023
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اقتصاد

رئيس جي بي مورجان: أمريكا أدمنت الديون وتعرض الاقتصاد للخطر

رئيس بنك جي بي مورجان
رئيس بنك جي بي مورجان جيمي ديمون، فيتو

قال رئيس بنك جي بي مورجان جيمي ديمون، إن أمريكا مدمنة عمليًا على الديون، وتعرض الاقتصاد للخطر.

الديون الأمريكية تعرض الاقتصاد للخطر

وأشار رئيس البنك الأمريكي الشهير، أن هناك ديون ضخمة حصلت عليها أمريكا منذ الجائحة، بما في ذلك حوالي تريليون دولار من شيكات التحفيز و4 تريليونات دولار خصصها الفيدرالي لشراء السندات الحكومية.

وأوضح أن تلك القرارات ساعدت في ضخ كمية كبيرة من الكاش في الأسواق الأمريكية، بما ساعد الشركات على تحقيق المزيد من الأرباح، في حين ارتفعت الأسهم بشكل أكبر في 2021.

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الاقتصاد الأمريكي، فيتو

وقال ديمون في تصريحات نقلتها صحيفة التليجراف، على هامش قمة الاستثمارات العالمية في لندن: تلك الأموال مثل "الهيروين"، وكان التحفيز الذي غذته الديون أدى إلى تأجيج التضخم الذي دفع الفدرالي إلى التخلي عن سياسته التيسيرية.

ويرى ديمون أن التضخم في أمريكا سيظل مرتفعًا، مرجعا ذلك جزئيًا إلى المستويات المرتفعة للإنفاق الحكومي.

حجم الديون الأمريكية 

وكانت الديون الأمريكية وصلت إلى 33 تريليون دولار -وهو أعلى مستوى على الإطلاق- لأول مرة هذا العام، كما ارتفعت بالقرب من 34 تريليون دولار.

كما يرى رئيس JPMorgan أن هناك فرصة بأن ترتفع الفائدة بصورة أكبر، وألا يتباطأ معدل التضخم، مشيرًا إلى أن كل تلك العوامل تسبب المزيد من المشاكل نوعًا ما.

سننسحب من الصين إذا أمرنا بذلك

وفي سياق منفصل، صرح ديمون بأن أعمال JPMorgan ستتخارج من الصين إذا أمرت الحكومة الأمريكية بذلك، مصيفا " إذا أمرتني الحكومة الأمريكية بمغادرة الصين.. سأغادر". 

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العلاقات الصينية الأمريكية 

ووصف ديمون العلاقات مع الصين -ثاني أكبر اقتصاد في العالم - بأنها موضوع معقد للغاية، مشيرًا إلى أن التواصل مع الصين والحكومة الأمريكية كان ضروريًا.

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