وصلت للتعاون العسكري، بلومبرج تكشف تفاصيل جديدة عن تطور العلاقات بين السعودية وإيران

في تطور جديد للعلاقات الإيرانية السعودية، عرضت طهران على الرياض توسيع العلاقات العسكرية بين البلدين، الأمر الذي يعكس الهدوء الحادث ورسائل الطمأنة المتبادلة.

إيران تعرض التعاون العسكري مع السعودية

وفى التفاصيل، أعلن رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، استعداد القوات المسلحة الإيرانية "للنهوض بالعلاقات العسكرية مع المملكة العربية السعودية"، حسب ما نقلت وكالة إرنا الإيرانية.

وقالت إرنا: إن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، رحب بزيادة مستوى التعاون بين القوات المسلحة للبلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي مع اللواء باقري.

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وأعرب اللواء محمد باقري، عن تقديره لاستضافة الحكومة السعودية القمة الطارئة للبلدان الإسلامية، وفي الختام وجه كل منهما دعوة للطرف الاخر لتبادل الزيارات.

السعودية تهدف لتعزيز الاستثمارات مع إيران

وكانت وكالة "بلومبرج" قد نشرت أمس تقريرا قالت فيه: إن السعودية عرضت على إيران تعزيز التعاون والاستثمار الاقتصادي في حال منعت طهران وكلائها الإقليميين من توسيع الصراع الدائر حاليا بين إسرائيل وحماس في غزة.

وتزايدت الاتصالات بين الرياض وطهران، بشكل متزايد، منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث التقى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في وقت سابق من هذا الشهر للتعبير عن دعمهما للفلسطينيين، وفق بلومبرج.

وكشفت الوكالة، أمس الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية عرضت على إيران تعزيز التعاون والاستثمار الاقتصادي.

ونقلت الوكالة عن مسئولين عرب وغربيين، مطلعين على الأمر، القول: إن المقترح السعودي قُدِم بشكل مباشر، وكذلك عبر قنوات متعددة، منذ عملية طوفان الأقصى على إسرائيل الشهر الماضي والحرب التي تلت ذلك في غزة.

وقالت المصادر، التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها خلال مناقشة محادثات حساسة، إن إمكانية وجود مشاركة أعمق ظهرت أيضا في اللقاء الذي جمع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الرياض في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأكد مصدر، وصفته الوكالة بأنه "من الجانب السعودي" ولديه معرفة مباشرة بالاتصالات رفيعة المستوى، أن تركيز ولي العهد ينصب على وقف التصعيد مع إيران.

ولى عهد السعودية يهدئ الأوضاع مع إيران

وأضاف المصدر أن محمد بن سلمان ومساعديه عبروا في اجتماعاتهم مع المسؤولين الإيرانيين عن "مخاوف السعودية بشأن دعم إيران للجماعات المسلحة في العالم العربي وأيضا تطرقوا لفوائد التعاون".

الوكالة أشارت إلى أنه "على الرغم أن من غير الواضح مدى جدية طهران في التعامل مع مبادرة الرياض، إلا أنه تم حتى الآن تجنب نشوب حرب إقليمية".

وأضافت أن السعوديين وحلفاءهم العرب "لا يزالون يخشون احتمال حدوث هذا الأمر في حال مضت إسرائيل قدما في حملتها العسكرية الرامية للقضاء على حماس".

ولفتت بلومبرج إلى أن مسئولا بوزارة الخارجية السعودية، والمتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن، لم يتمكنا من الرد على الفور على طلب للتعليق.

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