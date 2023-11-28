السعودية تفوز باستضافة معرض إكسبو 2030

فازت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، باستضافة معرض "إكسبو 2030" بعد منافسة مع مدينتي روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية.

الرياض تفوز باستضافة معرض إكسبو 2030

وجاء فوز الرياض بعد حصولها على 119 صوتا، في إطار تصويت جرى في العاصمة الفرنسية باريس اليوم بمشاركة 170 دولة.

وستتم استضافة المعرض الدولي في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2030 و31 مارس 2031، وسيقام المعرض على مساحة أكثر من 6 ملايين متر مربع بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي، الجاري العمل على تطويره الآن.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية تهدف إلى استضافة معرض "إكسبو 2030" في الرياض لتقديم نسخة استثنائية غير مسبوقة في تاريخ هذا المعرض تسهم في استشراف مستقبل أفضل للبشرية.

بدوره، كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، عن أن الميزانية المخصصة لاستضافة الحدث الذي يجذب الملايين من الزوار تبلغ 7.8 مليار دولار.

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والشهر الماضي حضر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفل افتتاح معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، بموقع المعرض في حديقة البدع وسط العاصمة "الدوحة".