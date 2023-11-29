المقاومة تستولي على أجهزة سرية لجيش الاحتلال تضم أسماء جواسيس إسرائيل في إيران

عملية طوفان الأقصى، بالرغم من مرور قرابة شهرين على الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، إلا أن هناك تفاصيل وأسرار جديدة تكشف كل يوم عن تلك العملية.



السيطرة على أسرار خطيرة لجيش الاحتلال



وفي هذا السياق، قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران ناصر أبو شريف، إن المقاومة الفلسطينية استطاعت الحصول على سيرفرات أمنية من داخل مواقع عسكرية إسرائيلية ونقلتها إلى قطاع غزة.

وأكد المسئول في حركة الجهاد الإسلامي، أنه توجد داخل هذه السيرفرات أسماء الكثير من الجواسيس الإسرائيليين وحتى أسماء الجواسيس في داخل إيران.

وأضاف أبوشريف، أن المقاومة الفلسطينية نجحت في السيطرة خلال عملية طوفان الأقصى على 50 مقرًا عسكريًا إسرائيليًا واستطاعت الحصول على سيرفرات أمنية مهمة.

وتبقى عملية طوفان الأقصى لحظة فارقة في سجلات جيش الاحتلال الإسرائيلي "وفشله الاستخباراتي" بتوقع هجوم حماس أو حتى آلية الرد، وقد تجلي ذلك بإعلاناتها الرسمية وتهديدا المعنيين بالمساءلة والتحقيق لو ثبت أن أحداث 7 أكتوبر كانت نتيجة فشل معين.

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كيف نجحت المقاومة الفلسطينية في تضليل مخابرات إسرائيل في عملية طوفان الأقصى؟



وضمن الأسرار الجديدة التي تم الكشف عنها فيما يتعلق بعملية طوفان الأقصى هو رسائل بريد إلكتروني أن الضابط الذي قام بمراجعة المعلومات الاستخبارية التي ألمحت إلى خطر وقوع هجوم كبير اعتبر هذا الكلام"سيناريو وهميا".

وتلقى مسؤولون عسكريون وآخرون في المخابرات الإسرائيلية تحذيرًا مفصلًا للغاية بأن حماس كانت تتدرب بشكل نشط للسيطرة على "الكيبوتسات" على حدود غزة واجتياح المواقع العسكرية بهدف إيقاع عدد كبير من القتلى، وفق ما نقلت صحيفة "الجارديان".

واستند الادعاء إلى رسائل بريد إلكتروني مسربة من وحدة الاستخبارات الإلكترونية 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي والتي تناقش التحذيرات.

وكشفت الرسائل أن ضابطا كبيرا قام بمراجعة المعلومات الاستخبارية اعتبر خطر وقوع هجوم مفاجئ واسع النطاق من قبل حماس عبر حدود غزة بمثابة "سيناريو وهمي".

كما وصف هذا التسريب بـ"المحرج للغاية"، لاسيما أنه حمل تفاصيل صادمة بما في ذلك أن المراقبين الإسرائيليين كانوا على علم بحضور كبار مسؤولي حماس كمراقبين أثناء الاستعدادات للتدريب.

ووفقا لرسائل البريد الإلكتروني المسربة، ذهبت حماس إلى حد إعطاء اسم للكيبوتس المستخدَم في التدريب، بل وتدربت على رفع العلم فوق تلك المناطق

