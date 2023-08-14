السعودية وإيران، مفاجأة جديدة في العلاقات نهاية الأسبوع الجاري

كشفت مصادر دبلوماسية خليجية، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، العاصمة السعودية "الرياض"، نهاية الأسبوع الجاري.

وزير خارجية إيران يزور السعودية نهاية الأسبوع

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن المصادر قولها: إن زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان المتوقعة للرياض، تستمر لمدة يوم واحد فقط، وتأتي بعد دعوة من السعودية رسمية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة.

وكان الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، قد سلَّم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة من الملك سلمان لزيارة المملكة، وذلك خلال استقبال الرئيس الإيراني له، في طهران، في 17 يونيو الماضي، في أول زيارة له للعاصمة الإيرانية "طهران" منذ اتفاق عودة العلاقات بين البلدين.

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وقال نائب الرئيس الإيراني، محمد مخبر، لوكالة "مهر" الإيرانية، في تصريحات سابقة، إن الرئيس إبراهيم رئيسي قبِل دعوة سعودية لزيارة الرياض.

وكانت الخارجية الإيرانية كشفت، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للسعودية، إلا أنها لم تحدد موعد الزيارة بشكل دقيق.

جدول أعمال حسين أمير عبد اللهيان فى زيارة الرياض

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إلى زيارة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إلى الرياض، في وقت قريب على جدول الأعمال. وأضاف: «لم يجرِ تحديد موعد الزيارة، لكن هذه الزيارة ستتم في إطار عزم البلدين على تنفيذ الاتفاقات المبرمة.

ووقّعت المملكة العربية السعودية مع إيران، اتفاقًا لعودة العلاقات الدبلوماسية، في 10 مارس الماضي، برعاية الصين، بعد قطيعة دامَ لنحو 7 سنوات، وافتتحت طهران سفارتها لدى الرياض، في السادس من يونيو، كما أعادت العمل بقنصليتها العامة في جدة، ومكتب ممثلها لدى "منظمة التعاون الإسلامي"، قبل أيام من وصول الحجاج الإيرانيين إلى السعودية.

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