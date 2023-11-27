الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أول تعليق من نتيناهو على تطبيع العلاقات مع السعودية بعد طوفان الأقصى

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

رجح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال حديثه مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الإثنين، إمكانية مواصلة تطبيع العلاقات مع السعودية بعد الانتهاء من الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.

 

وقال نتنياهو: "بعد هزيمة حماس، سنكون قادرين على العودة إلى السلام مع المملكة العربية السعودية، وأعتقد أننا سنكون قادرين على توسيع دائرة السلام مع الدول العربية بما يتجاوز توقعاتنا الجامحة" مشددا: "لكن علينا أولا أن نهزم حماس".

 

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محادثات تطبيع العلاقات مع إسرائيل

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعاد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، التذكير بما قاله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حول ضرورة التوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني خلال أي محادثات لـ تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

 

وعند سؤاله عن وضع مسار تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل في ظل الصراع الدائر في قطاع غزة، قال وزير الاستثمار السعودي لـ"بلومبرغ": "عندما أُجريت هذه المحادثات كان سمو ولي العهد واضحا بأنها تعتمد على وجود مسار للوصول إلى حل سلمي للوضع الفلسطيني، الذي كان على الطاولة وسيبقى على الطاولة".

 

ضرورة حل الصراع الفلسطيني

وأضاف الفالح: "بالطبع الانتكاسة خلال الشهر الماضي أوضحت لماذا كانت السعودية متمسكة بأن حل الصراع الفلسطيني يجب أن يكون جزءًا من تطبيع أوسع في الشرق الأوسط والذي يستند مرة أخرى إلى خطة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية قبل عقود والتي رأت طريقًا للمضي قدمًا نحو شرق أوسط طبيعي حيث سيكون لجميع دول الشرق الأوسط علاقات طبيعية وسيتم التركيز على الرخاء الاقتصادي وهو الموضوع المشترك اليوم".

 

وتابع الوزير السعودي قائلا إنه "حان الوقت لاستغلال الوضع المروع الآن لتسليط الضوء" على إيجاد حل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه الأساسية وحقه بتأسيس دولته والعيش بسلام، على حد قوله.

 

وكان ولي العهد السعودي قد قال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية في سبتمبر الماضي إن "القضية الفلسطينية مهمة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل".

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