الخميس 30 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس 5 عناصر إجرامية لتجارة الحشيش والهيروين بالشرقية

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

 قررت النيابة العامة حبس 5 عناصر إجرامية لتجارة الحشيش والهيروين بالشرقية، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظة الشرقية.
 

 وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وضبط (عاطل) حال استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة الحسينية وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات- كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات - كمية من مخدر الآيس "الشابو"  وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – 2000 قرص مخدر - سلاح أبيض - 2 ميزان حساس - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى"). 
 

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وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة وبحوزته (2,400 كيلو جرام من مخدر الحشيش – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى). 
 

وضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة وبحوزتهم (50 طربة  من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات - كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى")  وبمواجهتم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,500,000مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الصالحية الجديدة النيابة العامة قسم شرطة الصالحية الجديدة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر محافظة الشرقية مخدر الهيروين مخدر الهيدرو مركز شرطة الحسينية

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