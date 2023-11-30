الخارجية الأمريكية تكشف رسالة بلينكن لنتنياهو في حالة استئناف القتال

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ نتنياهو بضرورة حماية المدنيين في جنوب قطاع غزة إذا ما استؤنف القتال.

يذكر أن بلينكن قال بداية العدوان على غزة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن وجوده في تل أبيب بصفته يهودي وليس بصفته وزير خارجية للولايات المتحدة فحسب.

ومنذ قليل، أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن المهمة الأولى لدولة الاحتلال هي تفكيك حماس والثانية إطلاق سراح جميع الأسرى.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لسي إن إن: "نتمسك بالاتفاق وإذا لم تلتزم به حماس فسننتقل إلى المرحلة التالية".

وأضاف المتحدث باسم حكومة الاحتلال: "كلما أطلقت حماس سراح 10 رهائن استمرت الهدنة يوما إضافيا".

تمديد الهدنة في غزة ليوم سابع

وأعلنت حركة حماس، أنه تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس.

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كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "في ضوء جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المختطفين، وبموجب بنود الاتفاق، فإن الهدنة ستستمر".

ويأتي ذلك بعدما قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن إسرائيل رفضت تسلم 7 محتجزين من النساء والأطفال وجثامين 3 من ذات الفئة مقابل تمديد الهدنة اليوم.

وأكدت الحركة أن "الرفض الإسرائيلي جاء رغم تأكيدنا عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة".

البقاء على جاهزية قتالية عالية

وطلبت كتائب القسام، اليوم الخميس، من قواتها العاملة، البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة تحسبا لـ تجدد القتال.

وقالت في بيان: "كتائب القسام تطلب من قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة تحسبًا لتجدد القتال في حال عدم تجديدها والبقاء على ذلك ما لم يصدر بيان رسمي يؤكد تمديد التهدئة".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" نقلت فجر اليوم عن مصدر إسرائيلي قوله إنه إذا لم تتغير قائمة الأسرى التي نقلتها حركة حماس عبر الوسطاء، بحلول الساعة 7 صباحًا، فإن إسرائيل ستستأنف الهجوم على قطاع غزة.

وذكرت "يديعوت أحرنوت" أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن تمديد الهدنة.

وقالت إن حماس قدمت عبر الوسطاء قائمة بأسماء أسرى ترفضها إسرائيل، وأوضحت إسرائيل أن على حماس تعديلها من أجل إقرارها، وإلا فإن إسرائيل لن تكون جزءا منه. وأن الموعد النهائي لإسرائيل (لاستئناف القتال في غزة) هو الساعة 07:00 صباحًا.

وانتهى اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي فجر اليوم دون إعلان قرار بخصوص تمديد الهدنة.

وقبيل ساعات قليلة من انتهاء الهدنة، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فجر الخميس إلى تل أبيب.