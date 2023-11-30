الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إسرائيلي جبان يطعن سيدة فلسطينية حاملا حتى الموت (فيديو)

غزة، فيتو
غزة، فيتو

تداول على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمستوطن يقتل سيدة فلسطينية حاملا في مدينة اللد المحتلة.

استشهاد فلسطينية 

وظهر في الفيديو المستوطن وهو يطعن السيدة الأربعينية في عدة أماكن متفرقة من جسدها حتى استشهدت.

واستشهدت، اليوم الخميس، امرأة فلسطينية حامل، وفي الأربعينيات من عمرها، اليوم الخميس، في جريمة طعن بسكين في مدينة اللد.

جريمة طعن فى فلسطين

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن ضحية الجريمة في جريمة الطعن هي آية أبو حجاج من اللد.

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وهجم عليها الإسرائيلي الجبان وطعنها عشرات الطعنات وتركها جثة هامدة على الأرض وبعدها استقل سيارة كانت تنتظره وفر هاربًا.

وكانت قالت وسائل إعلام عربية اليوم الخميس، إن طائرات إسرائيلية تحلق في أجواء مناطق متفرقة من قطاع غزة.

حادث هجوم القدس

وعلق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على حادث هجوم القدس الذي أودي بحياة 3 إسرائيليين. حيث قال نتنياهو عبر صفحته على منصة إكس: "أنا وزوجتي سارة نبعث بتعازينا من أعماق قلوبنا إلى عائلات القتلى في الهجوم الذي وقع في القدس، ونصلي جميعا من أجل السلام للجرحى".

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