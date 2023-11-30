الخميس 30 نوفمبر 2023
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حوادث

الداخلية توجه قافلة إنسانية للأسمرات ضمن مبادرة كلنا واحد

الداخلية توجه قافلة
الداخلية توجه قافلة إنسانية بمنطقة الأسمرات بالقاهرة،فيتو

 واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد..معك فى كل مكان" وبمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات).

 وقامت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه قوافل (إنسانية).. استهدفت منطقة حى الأسمرات بالمقطم بمحافظة القاهرة لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.. حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "عبوات المواد الغذائية - بطاطين" على السيدات المعيلات من أهالى الحى.    

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ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

جاء ذلك استمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

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