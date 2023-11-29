الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتغذبة وترطيب الشعر الدهني

الشعر الدهني، فيتو
الشعر الدهني، فيتو

يحتاج الشعر الدهنى إلى الترطيب أيضا على عكس ما يعتقد البعض، وذلك حفاظا على مظهره ونعومته ولمعانه، مايجبر الفتيات بترطيبه يوميا.

ويحتاج الشعر الدهني إلى عناية خاصة لحمايته من القشرة، حيث تتراكم الدهون على فروة الرأس ما يسبب القشرة وهى تزعج أصحابها كثيرا.

وصفة طبيعية لتغذية وترطيب الشعر الدهني 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتغذية وترطيب الشعر الدهني.

المكونات:-

عصير 2 ثمرة ليمون

3 ملاعق صغيرة عسل النحل

2 كوب ماء فاتر

الطريقة:-

  • نحضر دورق ونضع به الماء وعصير الليمون ونقلب جيدا.
  • قم نضيف العسل ونقلب حتى يذوب العسل تمام فى الماء والليمون.
  • قم نضع الخليط في زجاج بخاخ ونرش به الشعر حيث نرش الجذور أولا ثم الأطراف.
  • ثم نقوم بعمل تدليك لفروة الرأس لمدة 10 دقائق.
  • ثم نلف الشاعر ونتركه لمدة نصف ساعة، ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لتغذية وترطيب الشعر الدهني، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

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وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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الشعر الدهنى ترطيب الشعر الدهني تغذية الشعر وصفة طبيعية لتغذية وترطيب الشعر الدهني العناية بالشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

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