ضبط مزور المحررات الرسمية بالإسكندرية، وعاطلين بتهمة غسل 7 ملايين جنيه بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين بتهمة غسل 7 ملايين جنيه حصيلة نشاط غير المشروع في مجال تسفير المواطنين للخارج والنصب عليهم بالقاهرة والشرقية.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين مقيمان بمحافظتي "القاهرة والشرقية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاحتيال على المواطنين وراغبي السفر للخارج بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

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وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 7 ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عاطل لتزوير المحررات الرسمية الحكومية في الإسكندرية

وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (بعض المحررات والمستندات والشهادات منسوب صدورها لهيئات حكومية "مقلدة – سيارة – هاتف محمول – جهاز حاسب آلي بمشتملاته بفحص الأجهزة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.