الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط مزور المحررات الرسمية بالإسكندرية، وعاطلين بتهمة غسل 7 ملايين جنيه بالقاهرة

مباحث الأموال العامة،فيتو
مباحث الأموال العامة،فيتو

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين بتهمة غسل 7 ملايين جنيه حصيلة نشاط غير المشروع في مجال تسفير المواطنين للخارج والنصب عليهم بالقاهرة والشرقية.

سقوط 5 عناصر إجرامية لتجارة الحشيش والهيروين بالشرقية

ضبط مصنع لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة فى بنى سويف

 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين مقيمان بمحافظتي "القاهرة والشرقية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاحتيال على المواطنين وراغبي السفر للخارج بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

Advertisements

 وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 7 ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عاطل لتزوير المحررات الرسمية الحكومية في الإسكندرية 
 وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها نظير مبالغ مالية. 
 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (بعض المحررات والمستندات والشهادات منسوب صدورها لهيئات حكومية "مقلدة – سيارة – هاتف محمول – جهاز حاسب آلي بمشتملاته بفحص الأجهزة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة شراء الوحدات السكنية مكافحة جرائم الأموال العامة مزور المحررات الرسمية مباحث الأموال العامة

مواد متعلقة

سقوط 5 عناصر إجرامية لتجارة الحشيش والهيروين بالشرقية

ضبط مصنع لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة فى بنى سويف

سائق يشعل النار في مخبز ويقتل عامل ويصيب 2 آخرين بعين شمس

مصرع محاسب دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق في الشروق

بسبب لهو الأطفال، مقتل مزارع بوابل من الرصاص فى أسيوط

العثور على 20 ألف قرص كبتاجون و100 طربة حشيش داخل سيارة بالإسماعيلية

مقتل عامل فى مشاجرة مع زملائه داخل مخبز بلدى بالبحر الأحمر

حالة الطرق اليوم، كوبرى 6 أكتوبر ومحور 26 يوليو الأكثر زحاما بشوارع القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن المباني القديمة للوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

بشارة واكيم، ضحى بمهنة العظماء بسبب الفن، "شنبه" وراء طرده من البيت، ومات كمدا بسبب تعليقات الجمهور

هبوط جديد يضرب مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 30-11-2023

اعتزال الفنانة إنجي شرف بطلة مسلسل ريا وسكينة

سعر جرام الذهب، 75 جنيها تراجعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس

دوري أبطال أفريقيا، مؤتمر صحفي لباتشيكو والشناوي غدا بالمغرب

دوري أبطال أفريقيا، تحرك الأهلي لمطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا (فيديو)

فنانة إسرائيلية تتخلى عن جنسيتها لأجل غزة، وتثير الجدل لكشفها وحشية الاحتلال

Advertisements

منوعات

المزيد

زيلينسكي يخدع مغنية روسية لتدلي باعترافات مثيرة (فيديو)

عرافة تخبر سيدة بأنها ستموت، ثم تقتلها لتؤكد صحة نبوءتها

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 30-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر المانجو يتراجع 5 جنيهات في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يواصل الانخفاض في سوق العبور

هبوط جديد يضرب مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 30-11-2023

سعر آيفون 13 برو max في مصر 2023

المزيد

انفوجراف

خسائر ضخمة بمدينة جنين جراء العدوان الإسرائيلي على الضفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

في ذكرى رحيل صاحب الحنجرة الذهبية، محطات لا تنسى في حياة عبد الباسط عبد الصمد

كل ما تريد معرفته عن سنة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية