الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

صحف عبرية: غدا هو اليوم الأخير للهدنة في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أخبار غزة، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليوم الخميس، بأن هناك تقديرات في دولة الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن غدا هو اليوم الأخير للهدنة في قطاع غزة، وذلك علي حد قولها.

وأشارت «يديعوت أحرونوت» إلي أن الولايات المتحدة تريد من دولة الاحتلال مشاركتها الخطط العسكرية في جنوب قطاع غزة.          

 

وزير الخارجية الأمريكي يزور غزة

وفي وقت سابق من اليوم، قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إن الهدنة في غزة أثبتت نجاحها، معربا عن أمله في استمرارها، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

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وأضاف بلينكن: "يسعدني أن أرى وجود أمريكي آخر بين الرهائن المحررين في غزة".. ووقف القتال أثبت نجاحا في تأمين تحرير رهائن وتسليم مساعدات إنسانية لغزة، ونريد لذلك أن يستمر".

ووصل بلنيكن إلى إسرائيل، في ثالث زيارة يجريها للمنطقة منذ السابع من أكتوبر الماضى.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن قادة إسرائيليين لمناقشة تمديد الهدنة المؤقتة وسبل تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة.

 

تمديد الهدنة في قطاع غزة

 وعلى الجانب الآخر أعلنت قطر عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي، بعدما كانت حماس، قد تحدثت عن رفض إسرائيل تسلم محتجزين في اليوم السابع من الهدنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إنه تم "توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية"، وذلك في إطار وساطة قطر المشتركة مع مصر والولايات المتحدة.

 

وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة

وأكد المتحدث باسم الوزارة، في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على أكس، إنه "نظرا لجهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المختطفين ووفق شروط الاتفاق ستستمر فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة".

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وزير الخارجية الأمريكي: الهدنة فى غزة أثبتت نجاحها ونأمل استمرارها

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