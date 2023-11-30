الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

خلال cop28، شكري يدعو إلى الوقوف دقيقة حداد على ضحايا غزة

سامح شكري وزير الخارجية،
سامح شكري وزير الخارجية، فيتو

دعا وزير الخارجية سامح شكري حضور بمؤتمر الأطراف كوب 28 المنعقد في الإمارات العربية المتحدة، إلى الوقوف دقيقة حداد على ضحايا غزة.

انطلقت فى مدينة "إكسبو دبي بالإمارات، اليوم الخميس، فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والتي تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن "COP28" سجل عددا قياسيا لطلبات الحضور في المنطقتين الزرقاء والخضراء يصل إلى 500 ألف مشارك بواقع أكثر من 97 ألف مشارك في المنطقة الزرقاء و400 ألف في المنطقة الخضراء، ما بين وزراء وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب؛ للإسهام في إعادة صياغة العمل المناخي العالمي، فيما يحضر الحدث أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم.

Advertisements

وأضافت أن COP28 يشكل منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل وإتاحة الفرصة لجميع الدول والقطاعات وفئات المجتمع للتعاون وتوحيد الجهود، خاصة في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية وضرورة العمل المناخي العالمي.

سامح شكري: إسرائيل تخطط لجعل الحياة في غزة مستحيلة

سامح شكري يطالب دول الاتحاد من أجل المتوسط بتكثيف الجهود لإنهاء حرب غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سامح شكري الإمارات COP28

مواد متعلقة

سامح شكري: إسرائيل تخطط لجعل الحياة في غزة مستحيلة

سامح شكري يجري مباحثات مع وزيري خارجية البرتغال وسلوفينيا في القاهرة حول الأوضاع في غزة

سامح شكري يبحث الأوضاع الإنسانية في غزة مع المفوض العام للأونروا (صور)

الأكثر قراءة

قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن المباني القديمة للوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

بشارة واكيم، ضحى بمهنة العظماء بسبب الفن، "شنبه" وراء طرده من البيت، ومات كمدا بسبب تعليقات الجمهور

هبوط جديد يضرب مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 30-11-2023

سعر جرام الذهب، 75 جنيها تراجعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس

اعتزال الفنانة إنجي شرف بطلة مسلسل ريا وسكينة

دوري أبطال أفريقيا، مؤتمر صحفي لباتشيكو والشناوي غدا بالمغرب

دوري أبطال أفريقيا، تحرك الأهلي لمطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا (فيديو)

فنانة إسرائيلية تتخلى عن جنسيتها لأجل غزة، وتثير الجدل لكشفها وحشية الاحتلال

Advertisements

منوعات

المزيد

زيلينسكي يخدع مغنية روسية لتدلي باعترافات مثيرة (فيديو)

عرافة تخبر سيدة بأنها ستموت، ثم تقتلها لتؤكد صحة نبوءتها

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 30-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر آيفون 13 برو max في مصر 2023

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 30-11-2023

الثوم يقفز لـ 50 جنيهًا، تعرف على أسعار الخضراوات في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-11-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

خسائر ضخمة بمدينة جنين جراء العدوان الإسرائيلي على الضفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

في ذكرى رحيل صاحب الحنجرة الذهبية، محطات لا تنسى في حياة عبد الباسط عبد الصمد

كل ما تريد معرفته عن سنة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية